Florentino Pérez hará una oferta de 150 millones de euros por Olise

Michael Olise podría convertirse en el gran golpe de efecto de Florentino Pérez si logra la reelección como presidente del Real Madrid. Según informa el diario británico The Telegraph, el máximo dirigente blanco tendría preparado un movimiento de enorme impacto en el mercado con una oferta cercana a los 150 millones de euros por el futbolista francés del Bayern de Múnich. Esa cifra convertiriía al extremo en el fichaje más caro de la historia del club.

La información surge después de las declaraciones realizadas por el dirigente antes de las elecciones presidenciales del club. Florentino adelantó que, en caso de imponerse en las urnas este fin de semana, el Real Madrid presentará una propuesta por un futbolista de primer nivel apenas dos días después de los comicios.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

Sin revelar la identidad del jugador, Florentino explicó que se trata de un futbolista que no milita en la Premier League, que juega en un equipo participante en la Champions League y que reúne las condiciones necesarias para ser considerado un auténtico galáctico. Habló, además, de alguien joven y le puso a la altura de fichajes como Cristiano, Ronaldo Nazario, Benzema o Zidane.

Aunque públicamente le negó a Iker Jiménez que el elegido fuera Olise e incluso deslizó que se trataba de otro jugador, The Telegraph asegura que el extremo francés del Bayern es precisamente el nombre que encaja en la operación que maneja el presidente madridista.

Florentino Pérez, en 'Horizonte' / Cuatro

El francés, que llegó al conjunto bávaro procedente del Crystal Palace, se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol europeo. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y su facilidad para sumar cifras tanto en goles como asistencias le han situado en el radar de varios gigantes de Europa.

La información citada añade que también existe interés madridista por Joao Neves, centrocampista del Paris Saint-Germain, aunque Olise sería la prioridad absoluta de Florentino Pérez para reforzar el proyecto deportivo y el futbolista al que se refería el presidente con la oferta de los ya famosos 150 millones de euros.

Joâo Neves también interesa al Madrid / EFE

Eso sí, la operación se presenta especialmente compleja. El internacional francés tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y el club alemán no contempla una salida. De hecho el presidente de honor de los alemanes, Uli Hoeness, ya se pronunció recientemente sobre el interés del Real Madrid y dejó clara la postura de la entidad al asegurar que el jugador es "invendible".

Otro factor relevante sería la opinión de José Mourinho. El técnico portugués, que llegaría de la mano del triunfo electoral de Florentino Pérez, considera a Olise una incorporación estratégica para el nuevo proyecto madridista. No hay que olvidar que el entrenador estuvo viendo en directo al futbolista hace solo unas semanas, en la final de copa entre el Bayern y el Stuttgart.

Mientras tanto, el Real Madrid ya habría reforzado otras posiciones del equipo con las llegadas de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, movimientos que formarían parte de una profunda remodelación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

Ahora todas las miradas apuntan a las elecciones presidenciales y a esa mega oferta. Si Florentino Pérez obtiene el respaldo de los socios, el siguiente gran capítulo podría tener nombre propio: Michael Olise.