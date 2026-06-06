Pole al límite de Antonelli en Mónaco, ante un soberbio Verstappen

Lo que ocurre el sábado en Mónaco es casi siempre determinante. Kimi Antonelli ha firmado la pole más valiosa de la temporada en el Principado, un escenario de película en el que raramente acaba ganando un piloto que no salga delante. Este domingo, Max Verstappen puede desafiar a la historia. El tetracampeón, que se ha quedado a solo 43 milésimas del italiano, no ha dicho su última palabra.

Y tampoco los Ferrari, que coparán la segunda línea, con Hamilton por delante de Leclerc en su casa. Carlos Sainz partirá 12º , en busca de los puntos con Williams y Fernando Alonso y Lance Stroll cerrarán la parrilla en un fin de semana dramático para los de Silverstone.

Inicio accidentado

Gabriel Bortoleto (Audi) ha roto la dirección y ha provocado la primera bandera roja de la tarde en los últimos compases de la Q1, al quedarse parado en la chicane. Quedaban apenas dos minutos y los pilotos de la zona media, incluído Carlos Sainz, han tenido que buscar su vuelta rápida con tráfico y bajo presión.

El madrileño ha clavado el tiempo de su compañero Alex Albon y los dos pilotos de Williams han conseguido sobrevivir a la primera ronda. Ocon, Pérez, Bearman, Bottas y los dos Aston Martin han caído eliminados a las primeras de cambio.

El sufrimiento extremo de Alonso

Fernando Alonso, con más de dos décadas de experiencia y dos victorias de prestigio (2006 y 2007) en el circuito más glamouroso y emblemático del calendario, las ha visto de todos los ‘colores’ aquí. Pero en este 2026 ha tocado fondo con un Aston Martin que hace aguas por todos los lados.

Lastrado por multiples problemas de chasis y motor y una caja de cambios que no le permite exprimirse ni buscar el límite -cuando lo hace, como ayer, acaba en el muro-, Alonso sabía que este sábado no tenía ninguna oportunidad de intentar el ‘milagro’ en clasificación.

El asturiano y su compañero Lance Stroll afrontarán la carrera al fondo de la parrilla. Una condena en toda regla tratándose de Mónaco, donde adelantar es casi misión imposible.

“Vamos a sufrir en las próximas carreras”, avisaba Pedro de la Rosa, embajador del equipo. “Hemos concentrado todas las mejoras en el verano y hasta entonces, como mínimo, esto es lo que hay”, sentenciaba. Sin había alguna duda, el drama va para largo en Silverstone.

Verstappen, en su ‘salsa’

Los cuatro ‘grandes’, en especial Ferrari y Mercedes, parecían reservarse para la batalla final, pero la Q2 ha deparado una ajustada lucha entre los aspirantes. Antonelli, que ya había dado un aviso al liderar los últimos libres matinales, ha marcado la referencia (1.12.7), con Norris y McLaren reaccionando en el momento oportuno y un Verstappen desbocado, intentando domar su nervioso Red Bull para plantar cara a los favoritos.

El tetracampeón ha apuntalado su pase a Q3 como el más rápido (1.12.499), dejando a Antonelli a 2 décimas. A Sainz no le ha bastado una última vuelta frenética y se ha quedado fuera, al igual que Albon, Hülkenberg, Colapinto, Lindblad y Bortoleto.

Kimi pole, por 43 milésimas

El primer asalto por la pole no ha despejado las dudas. Solo 1 milésima entre el líder del Mundial Kimi Antonelli (1.12.375) y Verstappen, con Hamilton a casi dos décimas. La presión le ha podido al héroe local Leclerc , que ha cometido un error que le ha relegado a la décima posición.

El monegasco, con una complicada estrategia de salida anticipada, ha abordado su siguiente tentativa con máxima tensión y se ha situado primero (1.12.351). Pero quedaban los demás. Verstappen, lanzado, ha cerrado una vuelta increíble que le daba la pole provisional, pero Kimi Antonelli (1.12.051) se la ha arrebatado por solo 43 milésimas, en un final de infarto.

Leclerc, que ha pinchado al final, ha provocado una bandera amarilla que ha zanjado el pulso sin más sobresaltos. Antonelli ha sumado su cuarta pole del año, la primera de un italiano en Mónaco desde Jarno Trulli en 2004 y este domingo (15:00 h) abrirá la primera fila de parrilla con la 'amenaza' de Verstappen escoltándole y los Ferrari de Hamilton y Leclerc en la segunda línea .