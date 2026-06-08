Los seis desafíos de Florentino Pérez para resucitar el Real Madrid

Florentino será presidente del Real Madrid hasta junio de 2030 después de ganar las elecciones con un 65% de los votos de los madridistas. La maniobra de adelantar las elecciones para sorprender a la oposición, de la que tenía noticias que se estaba reuniendo en secreto a sus espaldas, le ha salido bien pese a tener que celebrar una campaña inesperada y una votación 20 años después. El presidente de ACS ha perdido el apoyo del 35% de los madridistas, los que han votado al empresario alicantino Enrique Riquelme, quien ha advertido que ejercerá la oposición los próximos años y vigilará a Pérez que no pueda iniciar el temido proceso de “privatización del Real Madrid”. Ese es uno de los desafíos de Florentino, pero no el único. El dirigente madrileño tiene muchos retos que asumir en estos próximos cuatro años.

El fichaje de un galáctico

Florentino anunció en el programa de televisión ‘Horizonte’, de Mediaset, que este martes el “Real Madrid presentará la oferta más grande de su historia a un club por un jugador, una oferta de 150 millones”. Pérez lanzó la piedra y escondió la mano, al no dar ningún nombre como contraposición a los fichajes de “Rodri, Haaland y Klopp” prometidos por Riquelme. La idea del presidente era convencer a Joao Neves, centrocampista del París Saint-Germain por el que tiene debilidad. El cuadro blanco necesita reforzar la medular y la defensa porque en punta tiene overbooking de atacantes. Así que la idea era que Jorge Mendes, agente del jugador de José Mourinho, quien vuelve al banquillo del Bernabéu, convenciera al futbolista para que pidiese al PSG y a Luis Enrique que le dejase salir. Si no convencía a Neves lo intentaría con su compañero Vitinha, pero el resultado fue similar. Ninguno de los dos portugueses quería abandonar París, así que Florentino tuvo que desdecirse. Le había negado a Iker Jiménez que Michael Olise fuera objetivo de los blancos, pero cuando se cerró la puerta del PSG, Pérez se lanzó a por el extremo francés con el mismo resultado: “si le gusta Olise le recomendamos que se ahorre la oferta”, ha advertido el Bayern. Por eso el siguiente nombre ha sido el argentino del Atlético Julián Álvarez, otra misión imposible. Y a estas horas sigue disparando al aire sin fortuna.

Florentino Pérez recupera el "por qué" para explicar el fichaje de Mourinho / RM

El regreso de Mourinho

Florentino ha decidido dar una segunda oportunidad al técnico por el que más debilidad ha sentido siempre, José Mourinho. Después de irse por la puerta de atrás del Madrid, no cumpliendo sus tres años de contrato, el luso lleva una década encadenando equipos cada vez con menos jerarquía ganando un solo título: la Conference con la Roma en la 2021-22. Tottenham, Fenerbahçe, Benfica… The Special One ha dejado de ser un técnico atractivo para los grandes equipos, pero Florentino necesita un técnico capaz de meter en cintura a un vestuario díscolo que le ganó el pulso a Xabi Alonso con la complicidad de Florentino. Mourinho llegará acompañado de otro madridista ilustre de mucho carácter y comportamiento no especialmente ejemplar, Pepe. Y también se habla de Pepe como posible ayudante de un Mourinho que llega con 63 años. Una puesta arriesgada, pero con Ancelotti le salió bien cuando le rescató del Everton y ahora espera repetirlo.

Aligerar lastre en la plantilla

El Real Madrid se ha hecho con los fichajes de Dumfies y Konaté, además de haber cerrado la renovación de Rudiger, y la suma de los fallidos refuerzos de la pasada temporada: Alexander-Arnold, Mastantuono, Carreras y Huijsen. Ninguno de los cuales ha ido al Mundial. Florentino tiene que aligerar el overbooking en una plantilla en la que han puesto el cartel de transferibles a Dani Carvajal, Fran García, Ceballos, Camavinga, Mastantuono (se irá cedido), se escuchan ofertas por Valverde, Gonzalo se marchará cedido con opción de recompra, Brahim puede salir o incluso Rodrygo. Mourinho prefiere una plantilla corta y muy cohesionada, recurriendo en casos puntuales a la cantera si hiciera falta. Se quedarán Carreras y los lesionados de larga duración Militao y Mendy, pero sin tener mucho protagonismo. De hecho se busca un lateral zurdo y un par de mediocentros, de los que se da por hecho que uno será Rodrigo Hernández, que quiere jugar en el Real Madrid el próximo curso.

Sergio Scariolo, durante el partido ante Panathinaikos / EFE

El futuro de Scariolo y la sección de baloncesto

La campaña en blanco de la sección de baloncesto ha sido una de las sorpresas más inesperadas en la ‘casa Blanca’. El pasado verano Florentino decidió renovarla de arriba a abajo colocando a Sergio Rodríguez al mando, por Juan Carlos Sánchez, y con la llegada de Sergio Scariolo como entrenador en lugar del ahora seleccionador español Chus Mateo. Scariolo llegó acompañado de un staff de entrenadores digno de la NBA con cinco ayudantes y se realizaron varios fichajes. El presupuesto histórico récord de la sección de baloncesto se disparó hasta los 55 millones de euros para conquistar la Euroliga y ganar la Liga. Pero la lesión de Tavares ha hecho que todo se desmoronase y las bajas de Garuba de Len o Garuba les han condenado, perdiendo la final de la Euroliga antes Olympiacos y cayendo en los cuartos de final de la ACB ante La Laguna Tenerife. Ahora Florentino debe decidir qué hacer con Scariolo y todo su equipo, quien firmó por tres años para ganarlo y todo y en su primer año se ha quedado sin títulos, algo que no pasaba en la sección desde hace 15 años.

Reactivar el fútbol femenino

La sección femenina del Real Madrid está en una encrucijada. Después de haber incrementado el gasto y haberle hecho subir un escalón para colocarse tras el Barcelona, las blancas han visto como han ido saliendo pesos pesados como Olga Carmona, Teresa Abelleira, Misa Rodriguez o Caroline Weir. La pregunta es si le vale ser cola de león tras las azulgranas y seguir invirtiendo dinero en una sección que aún no ha añadido a su palmarés ningún título, pese a sumar varios subcampeonatos.

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La reforma societaria del Real Madrid

El Real Madrid tiene problemas de liquidez, necesita dinero para asumir el asfixiante sobrecoste de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llevan varias temporadas cuadrando las cuentas con palancas financieras como la venta al fondo de inversión estadounidense Sixth Street del 30% del negocio de explotación Santiago Bernabéu por 360 millones de euros. Un acuerdo firmado en mayo de 202 con una duración de 20 años que se ha encontrado con el problema del cierre de los conciertos por los problemas de ruido. Otra solución ha sido incluir parte de los ingresos del Mundial de clubes en las cuentas anuales del curso pasado para sortear las pérdidas. Y ahora Florentino se ha visto obligado a tomar la decisión, asesorado por el banquero marroquí Anas Laghrari, su mano derecha en las decisiones financieras, de afrontar la reforma societaria del Real Madrid con la creación de una sociedad de capital paralela que permita la entrada de dos inversores extranjeros que inyectarán 500 millones cada uno, rebajando así la presión de los 1.700 millones de coste del estadio. Todo hace indicar que los inversores elegidos son el magnate Bernard Arnault (dueño de Louis Vuitton / LVMH) y de nuevo el fondo Sixth Street. Pero la aparición de Enrique Riquelme y su oposición frontal a aceptar esa reforma societaria prometen dar guerra a Florentino, que necesita el apoyo de dos tercios de la asamblea extraordinaria que convoque, algo muy complicado tras los resultados de las elecciones de ayer.