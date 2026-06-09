El Real Madrid anuncia que el Atlético ha rechazado una oferta de 150 millones por Julián Álvarez

El Real Madrid ha hecho una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid la ha rechazado. Y no, no es un rumor de mercado, ni una filtración de clubs o agentes. Es una información oficial que el club blanco ha hecho público es un comunicado surrealista destinado únicamente a constatar que Florentino Pérez cumple sus promesas electorales.

El reelegido presidente prometió la semana pasada en el programa 'Horizonte' que este martes, si ganaba las elecciones, realizaría una oferta de "al menos 150 millones de euros" por un futbolista de "un equipo de Champions". Negó que se tratara de Olise, Doku y Haaland y afirmó que no jugaba en la Premier. Cuando todas las miradas apuntaban a Vitinha y Joao Neves, ambos del PSG, ha resultado que Florentino miraba al crack del Atleti.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", reza el comunicado de la entidad.

¿Qué pretendía Florentino?

Ahora la duda es si está película terminará aquí o si Florentino insistirá en un futbolista que está lejos de ser lo que el Real Madrid necesita. No porque le falta calidad, por descontado, sino porque su área de influencia natural es la misma que la de Mbappé, Vinícius y hasta la del ahora lesionado de gravedad Rodrygo. La cláusula de rescisión a la que el Atlético se remite, por cierto, es de 500 inalcanzables millones de euros.

Florentino Pérez, durante la rueda de prensa posterior a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Quiere de verdad el Real Madrid fichar a Julián Álvarez? El sentido común dice que no y que es una maniobra vengativa de Florentino para encarecer un potencial traspaso al Barcelona, que tiene al delantero argentino como uno de sus principales objetivos para este mercado de fichajes.

Salvo, claro está, que Florentino haya decidido traspasar a un Vinícius que termina contrato el año que viene y quiera protegerse de antemano con un recambio de garantías. Lo que parece claro es que se viene un verano entretenido en el Real Madrid, que tienes pendientes de confirmación los fichajes de José Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, además de la renovación de Antonio Rüdiger.

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Arbeloa, despedido

Por el momento, el Real Madrid también ha anunciado este martes el despido de Álvaro Arbeloa, que el club vende como un "acuerdo". El entrenador salmantino sabía desde hace semanas que no iba a continuar en el cargo e incluso se despidió públicamente. Solo las elecciones retrasaron un desenlace oficial ya sobradamente conocido.