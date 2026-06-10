Un Mundial para viejos: ocho cuarentones se unen de golpe a una lista histórica

Siete jugadores de 40 años habían sido capaces de disputar un Mundial en toda la historia y ocho más se unirán de golpe en 2026 a la clasificación de cuarentones que participarán a tan provecta edad. Una prueba de que la especie (la humana y la futbolística) evoluciona. Los avances tecnológicos, médicos y científicos alargan la vida del deportista, que puede rendir más, mejor y más tiempo hasta una edad que no hace tiempo era excepcional.

El portero escocés Craig Gordon, nacido en Edimburgo el 31 de diciembre de 1982, tiene el honor de ser el más viejo del certamen de los 1.248 futbolistas convocados. No acude de comparsa ni para que Escocia fuerce un lugar para sí en algún ranking. Ha sido el meta titular del Heart of Midlothian, que ha estado a punto de ganar la Scottish Premiership. Angus Gunn, la otra opción, sólo ha disputado un partido con el Nottingham Forest esta temporada.

Craig Gordon, durante el partido de la Liga de naciones entre Escocia y Ucrania en Glasgow. / Robert Perry / EFE

De portero a portero

Gordon será el más viejo del lugar, pero no de la historia. El trono lo conserva otro portero. El egipcio Essam El-Hadary, que en el Mundial de Rusia (2018) jugó el primer partido frente a Arabia Saudí y paró un penalti. No evitó la derrota ni el meta que le sustituyó tampoco en los siguientes dos encuentros de la selección africana.

El-Hadary dejó el marcador en 45 años y 161 días. Gordon sólo tiene 43 años. Se convertirá en el segundo futbolista más longevo desplazando al colombiano Faryd Mondragón -sí, otro portero-, cuyo seleccionador le mandó salir al campo en el tercer partido de la fase de grupos de Brasil-2014, con Colombia ya clasificada. Fue el hombre récord antes de ser desbancado por El-Hadary.

El portero egipcio El-Hadary dejó el marcador de la longevidad en 45 años y 161 días cuando jugó en el Mundial de Rusia-2018. Jugó un partido y paró un penalti.

El-Hadary detiene un penalti en el partido de Egipto contra Arabia Saudí en el Mundial de Rusia-2018. / PHILIPPE DESMAZES / AFP

El campeón es Dino Zoff

Sí podría ser Gordon -harto improbable- el campeón más veterano de la historia. Escocia, sin embargo, no figura en ningún pronóstico. Ni entre los 20 más probables. No puede mirar más allá de clasificarse en el grupo que comparte con Brasil, Marruecos y Haiti.

El campeón mundial más viejo también es cuarentón (y 133 días) y guardameta: Dino Zoff, el capitán de Italia en 1982. Angelo Peruzzi lo fue en Alemania-2006 sin jugar un partido. La Italia actua lleva tres torneos sin participar.

El exportero italiano Dino Zoff cuando estampó sus huellas en el Paseo de los campeones de Mónaco. / DAVID NIVIERE / EFE

Sólo dos delanteros

Tienen más opciones de ser campeones alguno de los otros seis cuarentones que se suman a la lista. Serán siete el 16 de junio cuando sople las 40 velas Fernando Muslera, argentino de Buenos Aires pero que guarda la portería de Uruguay. Participará en su quinto Mundial.

En la lista original de los diez más veteranos había ocho porteros y dos delanteros. Los extraños son el camerunés Roger Milla, que se había retirado y reapareció en Estados Unidos-1994 con 42 años y 3 días y un gol marcado, y el argentino Ángel Labruna, que jugó en Brasil-1958 con 39 años y 330 días.

Guillermo Ochoa, durante un entrenamiento de la selección mexicana. / CARL DE SOUZA / AFP

La explicación parece evidente: los guardametas sufren un menor desgaste físico, están menos expuestos a lesiones, y la labor que desempeñan es más específica. Su preparación potencia la flexibilidad y la agilidad y son requeridos a esfuerzos cortos, sin tener que acumular un volumen de trabajo como el resto de sus colegas que corren y chocan por el campo.

La proporción entre porteros y jugadores de campo cambia en este Mundial, lo que invita a sugerir que a la genética y al talento de los privilegiados se añade la dedicación plena que han brindado a su cuerpo y a su carrera.

Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo en la ceremonia de premios de Qatar-2022 tras el triunfo de Argentina. / Alberto Estévez / EFE

De cinco a seis

Deber ser feliz Cristiano Ronaldo de encabezar al grupo de los veteranos a sus 41 años en lo que representa su sexto Mundial. No es el único. Le acompañan desde Alemania-2006 Lionel Messi y el meta mexicano Guillermo Ochoa cuando se estrenaron los tres. Sus respectivas selecciones han tenido la calidad suficiente para clasificarse en cada torneo y no han pasado por la vergüenza de Italia. El récord de participaciones estaba en cinco Mundiales y lo compartían desde el portero Antonio Carbajal, el primero que los encadenó (de 1950 a 1966) hasta el centrocampista Andrés Guardado (2006-2022), exjugador del Betis. Tiene 39 años. Ni el cuerpo ni la cabeza le han dado para más.

Cristiano Ronaldo persigue como un loco alcanzar la cifra de los mil goles -se le cuentan 973- y poder mirar a Messi por encima del hombro -en Wikipedia le atribuyen 957-, pero el argentino es el recordman de partidos mundialistas (26, cuatro más que el luso). Messi cumplirá 39 años el 24 de junio. Serán cuatro con esa edad. Los otros tres son porteros, para variar.

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Cristiano Ronaldo, Messi y Guillermo Ochoa establecen los tres juntos un nuevo récord con seis Mundiales disputados: todos desde 2006.

El incombustible Luka Modric, que es el centrocampista icónico de Croacia y ganador de un Balón de Oro, y el delantero bosnio Edin Dzeko son los cuarentones no-porteros. Su mérito es enorme. Los dos son titulares en sus respectivas selecciones.

Luka Modric, con una máscara protectora tras una lesión en el pómulo, durante el amistoso entre Croacia y Eslovenia este domingo. / ANTONIO BAT / EFE