Russell y Mercedes mandan en Barcelona y sigue la 'pesadilla' de Fernando Alonso

El gran premio de Barcelona-Catalunya ha arrancado con dominio de Mercedes y en concreto de George Russell, que ante la ausencia del líder del Mundial Kimi Antonelli en los primeros ensayos libres del fin de semana, ha sido el más rápido (1.16.363).

Fernando Alonso, que se prepara para sufrir este fin de semana al volante del Aston Martin, se ha situado 19º, a casi cuatro segundos y Carlos Sainz ha comenzado 13º, a 1.9 del crono de Russell.

Siete rookies

La primera sesión ha reunido a siete rookies en pista. McLaren ha recompensado al campeón de F2, Leonardo Fornaroli, que se ha subido al coche de Lando Norris y ha terminado como el más rápido entre los jóvenes, quinto a 8 décimas.

Frederick Vesti ha relevado a Antonelli en Mercedes y Beganovic ha pilotado por Hamilton en Ferrari, mientras Pol Aron se ha subido al Audi, Cadillac ha alineado al californiano Colton Herta y Racing Bulls, al japonés Iwasa. Luke Browing no ha podido aprovechar su oportunidad en Williams por un fallo eléctrico en el monoplaza de Albon.

Carlos Sainz y Fernando Alonso sí han estado en pista en esta primera sesión, que ha constatado las dificultades que les esperan a ambos en el exigente y técnico trazado de Montmeló. En especial al piloto asturiano, que sigue muy lejos. Su compañero Lance Stroll ha terminado 20º, solo mejor que Herta.

El director de operaciones de Aston Martin Mike Krack ya advirtió el jueves que esperaban un fin de semana “muy duro” en Barcelona después de que Alonso sumara su primer punto de la temporadada en Mónaco. El AMR26 tampoco fue competitivo en el Principado, pero el español salvó los ‘muebles’ en un accidentado domingo que él ejecutó a la perfección. Fue un espejismo que no parece que vaya a tener continuidad en el Circuit, ni hasta que lleguen las esperadas mejoras en verano.

Sin Antonelli

Sin Antonelli en acción, su compañero George Russell ha comandado buena parte de la tanda matinal y ha marcado la referencia con blandos (1.16.3). Mercedes ha abierto el fuego en Barcelona con un ritmo superior a sus directos rivales. McLaren se ha recuperado del bajón en Mónaco, con Oscar Piastri segundo a dos décimas.

Ferrari, el equipo que más actualizaciones presenta este fin de semana en su SF-26, también ha dejado buenas sensaciones en pista, con Charles Leclerc tercero. El piloto monegasco tiene nuevo proveedor de frenos tras su accidente el pasado domingo y la polémica con Hamilton. Max Verstappen ha logrado colarse en cuarta posición con su Red Bull, aunque a medio segundo, por delante del debutante Fornaroli.

La sesión no ha registrado incidentes ni banderas rojas, solo una salida de pista de Bortoleto (Audi).

Esta tarde (17 h) se disputará la segunda tanda libre, ya con todos los pilotos titulares al volante.

GP de Barcelona-Catalunya. Libres 1

1. George Russell (Mercedes) 1'16"363

2. Oscar Piastri (McLaren) a 0"203

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"520

4. Max Verstappen (Red Bull) a 0"684

5. Leonardo Fornaroli (McLaren) a 0"853

6. Paul Aron (Audi) a 0"958

7. Liam Lawson (Visa RB) a 1"109

8. Dino Beganovic (Ferrari) a 1"415

9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1"441

10. Franco Colapinto (Alpine) a 1"530

11. Oliver Bearman (Haas) a 1"809

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1"846

13. Carlos Sainz (Williams) a 1"930

14. Ayumu Iwasa (Red Bull) 1"935

15. Frederik Vesti (Mercedes) a 2"002

16. Esteban Ocon (Haas) a 2"009

17. Pierre Gasly (Alpine) a 2"145

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2"551

19. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2"704

20. Lance Stroll (Aston Martin) a 3"955

21. Colton Herta (Cadillac) a 4"334

22. Luke Browning (Williams) ST

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