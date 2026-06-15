Aleksandre, hermano de Topuria, decide parar la pelea ante Gaethje: "No puede ver, llamar al doctor"

Ilia Topuria perdió su imbatibilidad en los jardines de la Casa Blanca ante un Justin Gaethje que obró el milagro y se convirtió en campeón absoluto del peso ligero de la UFC. La derrota del ‘Matador’ fue tan inesperada como honorable. El hispanogeorgiano no pudo continuar al inicio del quinto asalto después de tirar de corazón y orgullo durante varios minutos. Una clara lesión en el orbital de su ojo encendió todas las alarmas y su equipo decidió que era momento de parar.

Gaethje empezó a marcar diferencias desde que sonó la campana inicial. Su jab adelantado entró con una facilidad poco habitual ante Topuria y empezó a abrir el rostro del campeón desde los primeros intercambios. No era una imagen común: Ilia, normalmente sólido en defensa, con buena lectura y movimientos de cabeza, se veía incómodo ante los golpes rectos del estadounidense.

Con el paso de los minutos, Gaethje fue creciendo. Topuria tuvo un buen segundo asalto, en el que logró asentarse algo mejor y encontrar alguna respuesta con sus manos, pero el estadounidense siguió castigando con constancia. El primer gran momento de la noche llegó con un semi-knockdown tras un buen 1-2 de ‘The Highlight’, una acción que hizo levantarse a buena parte del público presente en el South Lawn.

Topuria no era el Topuria de siempre. Su lenguaje corporal transmitía dudas, algo impropio en él. Se tocaba las heridas, parpadeaba con insistencia y por momentos parecía tener la mirada perdida. Aun así, siguió compitiendo, tratando de mantenerse dentro de la pelea pese al daño acumulado.

Marc Goddard estuvo muy cerca de detener el combate entre el tercer y el cuarto asalto. Cuando Topuria se sentó en la esquina, el árbitro se acercó rápidamente para comprobar el estado de su visión. El campeón entendió que la pelea podía terminar ahí e insistió en continuar. No quería bajarse del barco y todavía confiaba en encontrar una remontada.

Pero el cuarto asalto siguió el mismo camino. Gaethje continuó castigando la zona dañada del rostro de Ilia, que terminó el round completamente fatigado, desfigurado y cada vez más lejos de poder darle la vuelta al combate. El daño ya era demasiado evidente.

La intervención de su hermano

Esta vez no hubo margen para seguir. Al sonar la campana, Topuria regresó a su esquina y apareció Aleksandre Topuria, su hermano y una de las voces principales de su equipo. Aleks vio de inmediato que Ilia estaba fuera de sí y que continuar podía suponer un riesgo innecesario.

Tras hablar brevemente con él, avisó a Jesús Gallo y Javi Climent de que iba a pedir la detención del combate. Ilia, consciente de la situación, asintió.

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Aleksandre levantó los brazos mirando a Goddard y el árbitro decretó el final. Así cayó el invicto de Topuria. No por falta de voluntad, ni por falta de corazón, sino porque su esquina entendió que esa noche el cuerpo ya había dicho basta.