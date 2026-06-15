España-Cabo Verde, en directo: Gavi, la gran sorpresa del once inicial de De la Fuente

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

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La otra gran duda, la de la portería, también ha quedado resuelta: el seleccionador apuesta por Unai Simón por delante de Joan Garcia y David Raya.