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Mundial 2026
España-Cabo Verde, en directo: Gavi, la gran sorpresa del once inicial de De la Fuente
Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García
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Madrid
El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.
Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.
La otra gran duda, la de la portería, también ha quedado resuelta: el seleccionador apuesta por Unai Simón por delante de Joan Garcia y David Raya.
Gavi es la gran sorpresa en el primer once de Luis de la Fuente en este Mundial 2026.
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