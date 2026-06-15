MUNDIAL 2026
Los jugadores de España no se agobian: "Es solo el inicio, esto es muy largo"
El vestuario de la Roja admitió que les faltó "finura" a la hora de materializar las ocasiones, pero destacaron la capacidad de generar ante una selección de Cabo Verde muy encerrada
German Bona
La selección española se encalló inesperadamente en el debut mundialista contra Cabo Verde y pese al dominio y las ocasiones, los de Luis de la Fuente se quedaron sin marcar y cosecharon el primer 0-0 de todo el Mundial. Los jugadores que hablaron ante los medios de comunicación quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad, si bien reconocieron que les faltó "finura" en ataque. Todos destacaron que no hay nada que reprocharles.
Rodri, Unai Simón y Oyarzabal
Rodri habló solo terminar el partido y admitió que "no ha podido ser. Hay poco que reprochar, sabíamos que sería un partido de paciencia, ellos muy rápido se echaron atrás y aunque generamos, es difícil contra un equipo replegado".
El centrocampista del Manchester City incluso quiso ver el lado bueno: "Lo positivo es que no nos han generado nada", aseguró, si bien reconoció el centrocampista que la Roja debe "mejorar" ante estas situaciones que cada vez se encuentran más en los partidos. "El equipo ha tenido fluidez, es cuestión de ajustar y saber que hay que meterlas. Depende de la inspiración del jugador, de estar acertado, esto es fútbol. Los rivales al final no van a pasar del centro del campo y es cuestión de mejorar en el acierto", concluyó Rodri.
Por su parte, Unai Simón quiso "darle mérito a Cabo Verde por la solidez que tuvieron" y destacó que fue "un partido de insistir, de pico y pala. Se necesita desgastar a estos equipos que salen con bloque bajo, y cuando lo hemos conseguido, también con la entrada de Lamine, al final nos ha costado y el gol no ha llegado".
Unai Simón trasladó lo que se habló en el vestuario después del inesperado tropiezo. "Nos dijimos que esto es solo el inicio, que es muy largo. Claro que hay cosas a mejorar, nos faltó finura, pero tuvimos actitud, intensidad y juego nada se nos puede reprochar. La idea la tenemos y hay que insistir en ella", zanjó.
También habló Mikel Oyarzabal. "Sin ser nuestro mejor partido, tuvimos ocasiones suficientes para que alguna nos saliera de cara. No hay que volverse locos y a por el siguiente partido. Cada partido es un mundo, si hubiera entrado la de Ferran seguro que hubiera sido un partido distinto", reconoció el delantero centro de la Real Sociedad.
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