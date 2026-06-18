Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre del astro argentino: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad"

Una de las imágenes más repetidas en las últimas horas es la de un emocionado Leo Messi secándose las lágrimas tras marcar su primer tanto contra Argelia en el triunfo de Argentina del estreno del Mundial 2026. Fue el gol que abrió una actuación estelar del exazulgrana, que coronó con un hat-trick magnífico que le convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El astro de la albiceleste apuntó que lloraba por un motivo personal que no tenía nada que ver con el fútbol. "Es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados", explicó la Pulga. "Estoy muy agradecido a todos mis compañeros porque estuvieron siempre a mi lado dándome mucha fuerza para que esté bien", agregó Messi tras su exhibición.

Asunto delicado

Después del encuentro ya trascendió que el motivo de las lágrimas de Messi podía estar relacionado con un problema de salud de su padre, Jorge Messi. Este jueves la familia emitió un comunicado aclarando la situación y pidiendo el máximo respeto en un asunto tan personal.

Según explica la nota de la familia, "Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta". El comunicado no aclara exactamente el problema de salud y refleja también el "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".

Muestras de cariño

La familia de Messi denuncia "la falta de sensibilidad y respeto” con la que se ha tratado un asunto que consideran estrictamente privado, al tiempo que apunta que "únicamente los familiares más cercanos disponen de información real y precisa sobre el estado de Jorge Messi".

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El entorno del futblista pide no dar credibilidad a las versiones o declaraciones que no procedan de sus canales oficiales. "En momentos como estos, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deben ser objeto de especulación o atención mediática irresponsable", remarca la nota, que agradece también la muestras de cariño recibidas.