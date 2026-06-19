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La justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

El futbolista conoció la noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos

Achraf Hakimi investigado en Francia por violación, según Le Parisien

Achraf Hakimi investigado en Francia por violación, según Le Parisien

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EFE

París

El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.

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"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X. EFE

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