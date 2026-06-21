El 1x1 del España - Arabia Saudita

España ya vuelve a ser favorita para ganar el Mundial porque esto va a días. Tras el empate sin goles ante Cabo Verde, todo eran dudas, tras la goleada ante los árabes, todo son certezas. Encima, Luis de la Fuente se permitió el lujo de dosificar a Lamine Yamal porque el trabajo estaba hecho y de dar minutos para que ganaran ritmo Mikel Merino y Nico Williams.

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal en el partido ante Cabo Verde. EFE/Lavandeira Jr / Lavandeira jr / EFE

Jugó un primer tiempo ante Arabia Saudita en el que fue infinitamente superior a su rival y no tuvo problemas para imponerse con tres goles gracias al estreno y debut de Lamine Yamal en un Mundial y al doblete de Oyarzábal, que también asistió al blaugrana en el primero.

En la segunda bajó el ritmo, pero el dominio fue el mismo. España siguió apretando, aunque sin el mismo acierto. Normal porque, como decíamos, el trabajo estaba hecho.

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Estas son las notas de los futbolistas de la selección española ante Arabia Saudita: