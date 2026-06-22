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Sergio Canales vuelve a casa: primer refuerzo del Racing de Santander en su vuelta a Primera

El centrocampista cántabro firmará hasta el 30 de junio de 2028

Sergio Canales ficha por el Racing de Santander.

Sergio Canales ficha por el Racing de Santander. / EFE

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EFE

Santander

El Racing de Santander ha anunciado este lunes el fichaje de Sergio Canales, que firmará hasta el 30 de junio de 2028, para convertirse en el primer refuerzo del club verdiblanco en su regreso a Primera División.

El centrocampista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, vuelve a su casa 16 años después con un bagaje de 384 partidos en Primera, más de 40 en competiciones europeas, 48 en la Copa del Rey, casi un centenar en la máxima división de México y 11 con la selección española.

Sergio Canales nació en la capital cántabra el 16 de febrero de 1991 y se formó en la cantera del Racing, en la que fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta debutar -con 17 años- con el primer equipo verdiblanco en la Copa de la UEFA ante el FC Honka en los Campos de Sport el 18 de septiembre de 2008. Con la camiseta cántabra disputó 39 partidos, en los que marcó siete tantos y dio seis asistencias.

En 2010 fue traspasado al Real Madrid y posteriormente militó en el Valencia CF, la Real Sociedad y el Betis, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey (este mismo título lo levantó con el club blanco). En 2023 se incorporó al Monterrey de México, en el que jugó las últimas tres campañas.

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Canales, que primero fue convocado por los combinados nacionales inferiores (desde la categoría sub-17 hasta la sub-20, con las que ganó tres europeos y un mundial), tiene en su haber 11 encuentros con la Selección Española Absoluta. Su estreno con 'La Roja' fue ante Noruega en Mestalla el 23 de marzo de 2019.

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