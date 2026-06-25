Los ciclistas del Tour no podrán subir al podio ni con gafas ni con casco

Nuevas normas en el protocolo del Tour para las llegadas y las salidas de la próxima edición de la prueba, que comienza el 4 de julio en Barcelona. A partir de ahora, estará prohibido subir al podio con el casco puesto en la cabeza y las gafas de sol en la cara, tal como en alguna ocasión realizaban los ciclistas, sobre todo en la ceremonia de presentación de equipos que se efectúa en cada etapa y que se realizará tanto en el Fórum como en Tarragona y Granollers.

Muchos ciclistas aprovechaban acudir a recoger los premios o saludar a los aficionados en la salida con las gafas que los patrocinan y así quedar bien con las firmas en las imágenes de televisión o en las fotografías que se toman con las autoridades que les entregan los premios. Esto ya no será posible a partir del 4 de julio.

Sí, con graduadas

Asimismo, sólo se dejará que lleven gafas los ciclistas que las necesitan por prescripción médica y las usen habitualmente graduadas. En 2020, a consecuencia de la pandemia de covid, se cambiaron las reglas de asistencia a la salida. Hasta entonces, los ciclistas llegaban al podio de salida de forma individual para firmar en unas listas que tomaban parte de la etapa. Hace seis años se determinó que fueran todos juntos y eliminó el control de firmas para evitar contagios al utilizar todos el mismo bolígrafo o rotulador.

De igual modo, la salida de la primera etapa, la contrarreloj por equipos de Barcelona, se realizará cada cinco minutos según un orden preestablecido en el que se reservará para el final a las escuadras con los grandes favoritos en la lucha por la general.

Primer corredor

La clasificación de la etapa se establece para cada uno de los equipos en función del tiempo realizado por el primer corredor de cada bloque. En la clasificación general individual se tendrá en cuenta el tiempo real de cada ciclista. La llegada se considera una meta en cumbre y, por lo tanto, no se puede aplicar el artículo 2.6.028 del reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) relativo a los incidentes o caídas en el último kilómetro. Se aplicará un margen de eliminación del 30 % sobre el tiempo del mejor equipo.

En el primer punto de cronometraje intermedio, en la calle de Llull, se establecerá una clasificación individual por tiempo, y al corredor que haya logrado el mejor cronometraje allí se le otorgará el ‘maillot’ verde.

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El Tour creará, además, un nuevo premio en el largo camino entre Barcelona y París. Este trofeo lo recibirá el mejor gregario al final de la cada semana de competición. Lo otorgará un jurado presidido por Christian Prudhomme, director de la prueba. Al final de la carrera se entregará la distinción de ‘Supergregario’.