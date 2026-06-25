México hace historia al superar primera la fase de grupos; Sudáfrica da la campanada

La selección de México goleó este miércoles por 0-3 a la República Checa en el estadio Azteca con un desempeño sin antecedentes en su historia mundialista: superó la fase de grupos con pleno de victorias y la portería imbatida.

El lateral de 22 años Mateo Chávez, en su partido de debut en el torneo, coronó con fino remate al fondo de la red una cabalgata que comenzó desde la mitad de la cancha en el minuto 55. El delantero de origen colombiano Julián Quiñones sentenció el encuentro de la tercera jornada del Grupo A en una jugada de oportunismo tras una serie de rebotes de la defensa checa. Y la guinda la puso Álvaro Fidalgo en el minuto 94.

La selección de Sudáfrica, por su parte, derrotó por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional. Las celebraciones en las calles de su país fueron ruidosas.

Sudáfrica termin la fase de grupos con una victoria, un empate, una derrota y cuatro puntos, uno más que Corea y tres sobre República Checa. Los coreanos, con solo tres puntos, tendrán que esperar a los otros terceros para ver si pasa de fase. Su diferencia de goles es negativa (-1).

La satisfacción de Aguirre

Más de 800.000 personas celebraron por todo lo alto en México el éxito de su selección. Javier Aguirre, el seleccionador, se mostró más moderado. "Hoy cenaremos contentos, mañana los chicos verán a la familia y luego a lo que viene porque no se quedan en lo realizado", dijo en una rueda de prensa.

Aguirre destacó a sus jugadores y celebró lo bien que ha funcionado la combinación de jóvenes con novatos. "Hay un equilibrio emocional, ni el grito elogioso de 'ole', 'ole'; ni los abucheos los afectan. Los jóvenes, como Mateo Chávez, Obed Vargas y Gilberto Mora forman parte de una generación de mexicanos que no les quema la pelota; crecieron sin complejos", aseveró.

Al referirse a lo que viene, el entrenador reveló que tiene espías en cuatro campamentos de cinco de los posibles rivales en la fase de los 32 mejores y confesó no tener un sueño en el Mundial porque a su edad no está para esos lujos.

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"Por las madrugadas, como a las cuatro, casi siempre me levantó para ir al baño. Luego sueño feo, así que prefiero no soñar nada. Voy día a día porque a mi edad (67 años) es mejor ir despacito", aseveró.