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El Mundial, en directo: España - Uruguay

Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo

Lamine Yamal.

Lamine Yamal. / EP

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Pablo Constantino

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

Siga aquí la narración del partido en directo.

Fuente: El Periódico

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