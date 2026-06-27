Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimite Noemí DíazCierre de la estación de trenEddahchouri atrae miradasA juicio por empotrar el coche en Os MallosEl mito de la bandera de A CoruñaDos obras ilegales en Oleiros
instagramlinkedin

TENIS

Davidovich rompe su maldición y gana su primer título ATP en Mallorca

Davidovich rompe su maldición y gana su primer título ATP en Mallorca

Davidovich rompe su maldición y gana su primer título ATP en Mallorca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Alejandro Davidovich rompió su racha de cinco finales perdidas en torneos ATP y levantó su primer título en el torneo de Mallorca, de categoría 250 que se disputa sobre hierba, al ganar al estadounidense Ethan Quinn por 7-6 (4) y 6-3.

La final, marcada por el calor que ha sacudido a la isla estos días, tuvo un inicio muy respetuoso entre ambos tenistas, sin querer cometer errores que pudieran dar al rival la primera ventaja del partido.

Esos fallos llegaron por parte de Quinn con su arma más fiable, el servicio, y con tres dobles faltas regaló su saque con 4-4 en el primer set y Davidovich pudo cerrarlo con su saque, pero los viejos fantasmas aparecieron y el estadounidense consiguió recuperar la rotura al instante.

En el desempate, el que mejor controló los nervios fue el malagueño, que supo mantener la calma en los momentos de tensión y logró ponerse por delante nuevamente en una final.

Sin errores del pasado

A partir de ese momento, Davidovich fue superior a Quinn, quien siguió atrapándose en las dobles faltas y volvería a conceder una rotura muy sencilla en el 2-3 para que el español, posteriormente, se encontrase nuevamente en una situación de sacar para ganar el torneo.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el español no repetiría los errores del pasado que le habían privado hasta la fecha de presumir de ser campeón de un torneo en el circuito ATP, y alzaría su primer título en Mallorca sobre la hierba, donde en su etapa junior fue campeón de Wimbledon, un torneo que afrontará en cuestión de pocos días con la confianza por las nubes.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta confirma que la planta de SAIC en Ferrol no fabricará coches, sino que solo los ensamblará
  2. Dimite la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz
  3. Dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval, playas a 10 minutos de A Coruña, se exponen a multas de hasta un millón de euros
  4. Así era el Moby Dick, el pub de Sada que desafió a un cura y trae de vuelta este domingo sus 'palanganas'
  5. Isabel Ares se despide tras más de cuatro décadas al frente de Ultramarinos Isabel en A Coruña: 'Todo Monte Alto la adora
  6. Eddahchouri atrae miradas en el mercado de fichajes: así está el futuro del máximo goleador del Deportivo
  7. El mito de la bandera de A Coruña como origen de la de Galicia: un experto sostiene que 'é unha teoría bonita, pero non real
  8. Amancio Ortega, dueño de Inditex, eleva a más de 1.000 millones su apuesta por la australiana Qube

Lucía Rivas y Redru arrancan la Eurocopa sub19 con España

Lucía Rivas y Redru arrancan la Eurocopa sub19 con España

La Xunta adjudica la redacción de las obras intermedias del Chuac que reclamaban los sanitarios

La Xunta adjudica la redacción de las obras intermedias del Chuac que reclamaban los sanitarios

La bandera de A Coruña se debate entre el pasado y el presente: de la cruz de San Andrés a símbolos más actuales

La bandera de A Coruña se debate entre el pasado y el presente: de la cruz de San Andrés a símbolos más actuales

Betanzos avanza en la renovación del parque infantil de O Pasatempo tras cerrar la financiación con la Diputación

Betanzos avanza en la renovación del parque infantil de O Pasatempo tras cerrar la financiación con la Diputación

Protesta de profesores del Ánxel Casal en A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia: reclaman menos ratios y más apoyos

Protesta de profesores del Ánxel Casal en A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia: reclaman menos ratios y más apoyos

Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren

Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren
Tracking Pixel Contents