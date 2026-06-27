Russell logra una pole con suspense en Austria

Max Verstappen solía reinar en el Red Bull Ring, el circuito de casa para su equipo, en el que atesora cinco victorias. Pero la última se remonta ya a 2023 y será difícil que este domingo pueda repetir otra gesta, a pesar del ambicioso paquete de evoluciones aerodinámicas que incorpora el RB22 en Austria. La pista de Spielberg deja al descubierto, con extrema crudeza, las carencias de los monoplazas, pero también ensalza las virtudes de los mejores. Y hoy por hoy, son los Mercedes.

Verstappen ha ido a por todas en clasificación y a punto ha estado de conseguir su propósito, pero tanto ha forzado que en su última vuelta ha acabado en el muro. George Russell, que se ha encontrado con el accidente, ha tirado de experiencia y ha levantado el pie al ver la bandera amarilla, solo lo justo para completar la vuelta legalmente y llevarse su cuarta pole de la temporada. El británico abrirá este domingo la parrilla por delante de los dos Ferrari de Leclerc y Hamilton, mientras su compañero y líder Kimi Antonelli saldrá cuarto y Verstappen, quinto.

Sainz y Alonso, adiós en Q1

Tal como sucedió en Barcelona, otro escenario exigente, va a ser un fin de semana muy complicado para los pilotos españoles.La clasificación de Austria ha confirmado que Williams sigue lejos del nivel que exhibió el año pasado, como quinto equipo con el anterior reglamento. El duro invierno a causa del sobrepeso y diversos problemas del FW48 sigue causando estragos y necesitan urgentemente evoluciones para evitar caer en Q1 como ha ocurrido este sábado. Carlos, desafortunadamente, no tiene un coche a su altura.

En el caso de Fernando Alonso, la situación, no por conocida deja de ser menos grave. Es el octavo gran premio que Aston Martin aborda sin ninguna mejora y el asturiano sigue a un ‘mundo’ de cabeza. Tras confirmar su eliminación en primera ronda, Fernando ha querido aferrarse a la mínima esperanza y ha lanzado un mensaje de ánimo, destacando que si en Montmeló la diferencia con Cadillac, el equipo que les precede, estaba por encima del segundo, en Spielberg ha bajado a 9 décimas aún teniendo en cuenta que los americanos han traído un arsenal de novedades (diez elementos en total) a este gran premio. “Ha sido una buena vuelta, no es donde queremos estar, pero nos vamos acercando”, ha dicho por radio con paciencia infinita.

Q2: Aviso de Kimi

La segunda criba ha comenzado con reacción de Ferrari y Leclerc por delante de Hamilton, que llega a Austria crecido y con la moral por las nubes tras su último triunfo en Barcelona. Pero la alegría les ha durado lo justo, hasta que Kimi Antonelli ha dado su primer aviso para ser el primero en bajar de la barrera de 1.07 este fin de semana (1.06.763).

Piastri ha escalado a la segunda plaza con el McLaren, a poco más de una décima del italiano, mientras Toto Wolff intentaba calmar a Russell, que ha hecho su tiempo a falta de dos minutos para situarse cuarto, precedido por los McLaren y a dos décimas de su compañero, la misma distancia de Hamilton y Leclerc, en una ajustadísima lucha entre los favoritos.

Verstappen ha salvado el ‘obstáculo’ por apenas cuatro centésimas tras no salir a por un segundo intento de vuelta rápida. Una estrategia conservadora de Red Bull que por poco no ha acabado siendo ‘suicida’. Gasly, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Ocon y Colapinto se han quedado fuera de la batalla por la pole.

Q3: La pole del caos

Las duplas de los cuatro ‘grandes’ más la de Racing Bulls como invitados por méritos propios, han alcanzado en la ronda definitiva: Kimi Antonelli y George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen e Isack Hadjar (Red Bull) y Arvid Lindblad y Liam Lawson (VISA RB).

Norris, vigente campeón y autor de la última pole en Austria y Verstappen, que abrió la parrilla aquí de forma ininterrumpida desde 2021 hasta 2024, han abierto el ‘fuego’. Max lo ha hecho con dos juegos de neumáticos blandos gracias a su arriesgada táctica en Q2.

El neerlandés ha pulverizado todos los registros para colocarse al frente en su primer intento (1.06.475). Antonelli le ha replicado para hacerse con la pole provisional, por solo 61 milésimas y Russell se ha situado a 43 de su compañero. Más igualdad, imposible.

Pero quedaba un último asalto. Y ha sido explosivo. Los hombres de Ferrari se han ‘volado’ en el momento oportuno, con Leclerc batiendo a Hamilton. Verstappen, que también venía a ritmo de récord, ha perdido el control del coche en la curva 9 y se ha estrellado.

Russell ha levantado el pie al ver la bandera amarilla y ha cruzado la meta con el mejor tiempo (1.06.113), aunque la pole en el aire. Finalmente los comisarios han considerado que no había infracción y el británico se ha salido con la suya.

“Ha sido una vuelta increíble, he levantado mucho, tenía dos décimas de diferencia. Era una amarilla, no doble amarilla, así que en teoría no debería haber problemas”, ha celebrado Russell, que este domingo abrirá la parrilla por delante de Leclerc, Hamilton y Antonelli, con Verstappen completando el top cinco después de enseñar las ‘garras’.

Fuente: Sport