Austria se clasifica en el 95 y será el rival de España en dieciseisavos

¡Pero qué locura de final en el Argelia-Austria! El camino de España en el Mundial empieza a aclararse de la forma más loca posible. El combinado dirigido por Luis de la Fuente ya conoce a su rival en dieciseisavos de final. Será Austria, que encajó un gol de Argelia en el 93' que le mandaba para casa pero que empató de nuevo en el 96' para desatar la locura en Kansas City (3-3) y citarse con la Roja.

Capitaneada por David Alaba y liderada por Marko Arnautovic, la selección de Ralf Rangnick se convierte en la primera amenaza de la Roja en la segunda y definitiva fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Clasificada como primera de grupo tras derrotar a Uruguay, España debía cruzarse en dieciseisavos con el segundo clasificado del Grupo J, encabezado por Argentina. Y esa plaza por detrás de Leo Messi y compañía se la jugaban Argelia y Austria en la tercera y última jornada.

Todo apuntaba a un 'biscotto' que clasificaba a Austria como segunda y a Argelia como una de las mejores terceras, pero entonces arrancó la locura de Kansas City. Primero apareció Arnautovic para romper la tregua y adelantar a los europeos antes de la media hora de juego (0-1). Fue un gol un tanto surrealista, en un mano a mano con un control defectuoso y una definición todavía peor que, no obstante, sirvió para batir al guardameta argelino Oussama Benbot, titular hoy en detrimento de un Luca Zidane señalado por varios errores en los dos anteriores partidos.

El encuentro parecía de todo menos un pacto de caballeros. Pudo Austria ampliar distancias instantes después, pero esta vez perdonó un Arnautovic que fue sustituido tras la reanudación por molestias. También las tuvo Argelia, sobre todo en las botas de Ibrahim Maza, una de las revelaciones del Mundial, y de Farès Chaïbi, que se topó con la madera en un latigazo lejano. Sin embargo, el empate lo iba a firmar Rafik Belghali al borde del descanso. Un auténtico golazo del jugador del Hellas Verona, que recortó ante dos defensores con una magnífica pisadita y definió al primer palo por toda la escuadra para poner el 1-1 y meter de nuevo a Argelia en dieciseisavos.

Golpe y reacción

La segunda mitad siguió un guion totalmente distinto. Porque cualquier error mandaba a uno de los dos equipos para casa. Pero con el empate, se clasificaban ambas. Y con el cronómetro avanzando lentamente, nadie parecía querer jugársela para no terminar encajando luego.

Y en esa tónica, el primero que se atrevió a disparar a puerta fue Argelia, que obligó a intervenir al meta Schlager y que cabreó a Austria. Tanto que los europeos decidieron vengarse por medio de un Marcel Sabitzer que, a diferencia de los argelinos, no perdonó tras recibir solo en la frontal del área y pegarle de primeras (1-2).

Otra vez en el mismo lugar, con Argelia viéndose momentáneamente fuera del Mundial, supo reaccionar el combinado africano para devolver la igualada al marcador cinco minutos después. Balón al segundo palo y remate de Mahrez con el portero prácticamente batido (2-2) para ¿cerrar el partido?.

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Pues no, no habían aprendido la lección todavía. Y cuando menos se lo esperaba Austria, Argelia anotaría el 3-2 que parecía mandar a los austríacos para casa en el minuto 93'. De nuevo Mahrez metió el susto en el cuerpo de Alaba y compañía, que estaban fuera del Mundial a falta de tres minutos para el final pero que supieron recomponerse en uno de los finales de partido más surrealistas del Mundial, si no el que más, para terminar empatando otra vez en el 96' y clasificarse como segunda.

Fuente: Sport