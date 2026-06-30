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Directo | Los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid, en las jornadas 10 y 35

Ya se conoce el calendario completo de la LaLiga EA Sports 26/27, el Barça-Athletic Club y Real Madrid-Real Sociedad, en la primera jornada

La RFEF presenta los calendarios de la próxima temporada / Redacción

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EP

MADRID

Los dos ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2026-27 se jugarán en la décima y la trigésimo quinta jornada, según deparó el sorteo celebrado este martes en Madrid.

A falta de la fecha exacta, el primero de ellos, con el Camp Nou como escenario, se jugaría el 25 de octubre de 2026, mientras que el segundo, en el Santiago Bernabéu, sería el 9 de mayo.

LaLiga EA Sports (1a jornada)

El Barcelona empezará la defensa del título de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club y el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad el fin de semana del 15-16 de agosto, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Alavés-Getafe

Atlético de Madrid-Málaga

Celta de Vigo-Osasuna

Deportivo de la Coruña-Elche

Espanyol-Levante

Barcelona-Athletic Club

Racing de Santander-Villarreal

Real Madrid-Real Sociedad

Sevilla-Rayo Vallecano

Valencia-Betis

La competición acabará el 30 de mayo.

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