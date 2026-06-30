Fútbol
Directo | Los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid, en las jornadas 10 y 35
Ya se conoce el calendario completo de la LaLiga EA Sports 26/27, el Barça-Athletic Club y Real Madrid-Real Sociedad, en la primera jornada
EP
Los dos ‘clásicos’ entre el Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2026-27 se jugarán en la décima y la trigésimo quinta jornada, según deparó el sorteo celebrado este martes en Madrid.
A falta de la fecha exacta, el primero de ellos, con el Camp Nou como escenario, se jugaría el 25 de octubre de 2026, mientras que el segundo, en el Santiago Bernabéu, sería el 9 de mayo.
LaLiga EA Sports (1a jornada)
El Barcelona empezará la defensa del título de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club y el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad el fin de semana del 15-16 de agosto, según el sorteo de la temporada 2026-2027 hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Alavés-Getafe
Atlético de Madrid-Málaga
Celta de Vigo-Osasuna
Deportivo de la Coruña-Elche
Espanyol-Levante
Barcelona-Athletic Club
Racing de Santander-Villarreal
Real Madrid-Real Sociedad
Sevilla-Rayo Vallecano
Valencia-Betis
La competición acabará el 30 de mayo.
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