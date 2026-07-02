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MUNDIAL 2026

El 1x1 de España contra Austria

Exhibición de la selección de Luis de la Fuente, que no encontró en Austria rival: doblete de un excelso Oyarzabal y dos asistencias de Cucurella

Baena y Cucurella celebran con Porro su gol de España contra Austria.

Baena y Cucurella celebran con Porro su gol de España contra Austria. / Lavandeira Jr / EFE

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Denís Iglesias

Luis de la Fuente alineó, en el primer partido a vida o muerte del Mundial, al mismo once que le dio la victoria más contundente hasta le fecha. Porro formó en el lateral derecho y Olmo en la mediapunta. Se cayeron del once Mikel Merino y Marcos Llorente. Baena volvió a ser extremo izquierdo, con Lamine, figura de esta selección, por la derecha. Triunfo solvente por 3-0 para creer que España es candidata a todo.

Rodri repitió en la base de la jugada, como escolta de Pedri. Un once para ganar fluidez en el juego sin dejar de lado la solvencia atrás. España llegaba a dieciseisavos con cero goles encajados, pero frente a una selección como la de Austria que tiene uno de los mejores ratios de presión en campo rival. No fue suficiente para frenar a una selección muy dominadora que se fue al descanso con un 1-0 estrecho para el dominio mostrado. La segunda parte no hizo más que confirmar la absoluta superioridad española.

Fuente: Sport

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