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SELECCIÓN ESPAÑOLA

Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Morientes y se pone a tiro del Top-5

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Oyarzabal celebra su gol ante Austria.

Oyarzabal celebra su gol ante Austria. / SCOTT STRAZZANTE / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos y España está dispuesta a pelear por conseguir su segunda estrella. El combinado español ha llegado a Estados Unidos, Canadá y México con el cartel de una de las favoritas, aunque su fase de grupos no ha permitido ver la mejor versión del equipo de Luis de la Fuente, que se encomienda a las rondas eliminatorias para recuperar su plenitud futbolística.

En dieciseisavos de final, España se encontró con Austria, una selección correosa que hacía prever un partido complicado. A pesar de la superioridad sobre el papel del combinado español, el conjunto austríaco cuenta con armas más que suficientes como para sorprender a España si no salía enchufada al encuentro, algo que no sucedió.

Se encargó de despejar los fantasmas Oyarzabal, que anotó un tanto a centro atrás de Cucurella para anotar el primero de los españoles y logró un doblete en la segunda mitad. El delantero de la Real Sociedad se consagra así como el máximo goleador del equipo de Luis de la Fuente en este Mundial, pues ya son cuatro goles los anotados por el ariete en esta Copa del Mundo. A nivel general, Mikel suma hasta 29 dianas con la 'Roja', algo que lo convierte en el séptimo máximo goleador histórico de la selección.

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Supera con su gol contra Austria a Fernando Morientes y empata con Fernando Hierro, con 29. El Top-5 queda a tiro, pues David Silva tiene 35 goles y parece previsible que el delantero de la Real Sociedad termine superando al canario en algún momento de su carrera.

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Mikel Oyarzabal — 29 goles
  8. Fernando Morientes — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 24 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles

Fuente: Sport

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