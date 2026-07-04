Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Gastón28 millones la parcela de DefensaFallece golpeado por un camión de basuraEquipaciones del DeportivoConcierto de Tom JonesLa floristería que cura
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Cabo Verde roza el milagro, Egipto espera a Argentina y Colombia sabe sufrir: Esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Egipto, Argentina y Colombia obtienen su pase a octavos de final tras tres duelos emocionantes

Vozinha, ante Argentina.

Vozinha, ante Argentina. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Toni Munar

Barcelona

Va avanzando la ronda de dieciseisavos en el Mundial y ya conocemos a tres octavofinalistas más: Egipto, Argentina y Colombia avanzan. Se quedan fuera del Mundial Australia, Cabo Verde y Ghana.

Australia 1-1 Egipto

Egipto consiguió superar la primera eliminatoria mundialista de su historia. La selección africana derrotó a Australia en la tanda de penaltis tras empatar al término de los 120 minutos. Ashour adelantó a Egipto en la primera parte, pero un gol en propia puerta de Hany al inicio de la segunda permitió a Australia igualar el encuentro. Ya en el minuto 90, Beach, el portero australiano, realizó una espectacular parada para mantener con vida a su selección.

El seleccionador del conjunto oceánico cambió de guardameta justo antes de la tanda de penaltis para dar entrada a Ryan, portero del Levante, aunque la decisión no dio resultado. Australia falló dos lanzamientos y, finalmente, Abdelmaguid marcó el penalti decisivo para clasificar a Egipto para los octavos de final, donde se enfrentará a Argentina. Hamza Abdelkarim entró al terreno de juego en el minuto 106 de la prórroga.

Argentina 3-2 Cabo Verde

La vigente campeona del mundo sufrió mucho más de lo esperado para dejar atrás a la gran revelación del torneo. Leo Messi avanzó a los argentinos en otra obra de arte, pero Cabo Verde lo igualó en el segundo tiempo para enviar el partido a la prórroga. Lisandro Martínez volvió a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral lo igualó con un golazo que dejó helados a los sudamericanos. Finalmente, el Cuti Romero aprovechó un gran centro de Messi para sentenciar el partido en el minuto 111.

Vozinha volvió a ser clave para Cabo Verde evitando goles argentinos. El portero se marcha tras un gran Mundial con dos exhibiciones ante España y Argentina. Además, los africanos no han perdido ni un encuentro del Mundial en 90 minutos tras haber jugado ante tres campeonas del mundo: Argentina, España y Uruguay. Tremendo.

Colombia 1-0 Ghana

El combinado cafetero no fue el equipo que deslumbró al mundo ante Portugal, pero consiguió lo más importante: clasificarse para los octavos de final. Un solitario gol de Jhon Arias le bastó al conjunto sudamericano para dejar atrás a una muy pobre Ghana que prácticamente no tiró a puerta. Colombia pone los pies en los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza; si los cafeteros pasan, habrían igualado su mejor marca en la historia de los Mundiales.

Noticias relacionadas

Todas las selecciones africanas, menos Túnez, pasaron la fase de grupos, pero a octavos solo se clasificaron Egipto y Marruecos.

AGENDA – Sábado 5 de julio (hora española)

  • 19:00: Canadá - Marruecos
  • 23:00: Paraguay - Francia

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents