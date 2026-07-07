La cantada del año, la dedicatoria de Bélgica a Trump, una lesión muy fea y la tensión en Portugal: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Otra eliminatoria de cuartos de final definida. Será la que enfrente a España ante Bélgica este viernes (21:00h) en Los Ángeles. Esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial.

Estados Unidos 1 - 4 Bélgica

Donald Trump pudo influir en que Florian Balogun jugara los octavos de final, pero no pudo hacer nada sobre el terreno de juego. Bélgica goleó a la selección de Mauricio Pochettino en un partido en el que los norteamericanos no parecían el equipo que llegó a impresionar en las rondas previas.

El propio Balogun estuvo completamente desaparecido y Pulisic no se encontró sobre el campo. Con este resultado, el equipo de Rudi Garcia, que ha ido de menos a más, se enfrentará a España en los cuartos.

La dedicatoria de Bélgica a Trump

Bélgica se la tenía guardada a Trump y a Estados Unidos. Los jugadores parecían que habían puesto una marcha más y, con el partido sentenciado, lanzaron la 'pullita': en la celebración del último gol en el añadido de Romelu Lukaku, los futbolistas del equipo de los 'Diablos Rojos' hicieron el baile que suele hacer el presidente del país norteamericano.

Además, en las cuentas de redes sociales del equipo, celebraron la victoria con una frase que ya es tradición cuando un equipo gana a Estados Unidos: "It's called football" (Se llama fútbol), en referencia al cántico de la afición de los 'Stars & Stripes' llamado 'soccer' al deporte del balompié.

"Anula esto", escribió la cuenta en otro tuit, haciendo referencia a la suspensión de la roja a Balogun.

La fea lesión de Amadou Onana

Peaje caro para la lesión belga en este partido. El centrocampista del Aston Villa Amadou Onana se tuvo que retirar pronto del terreno de juego de Seattle por una lesión en la rodilla en una mala caída.

Onana se marchó lesionado del partido ante Estados Unidos / AGENCIAS

No pinta bien. En el país europeo se habla de lesión de ligamentos, pero aún no hay parte médico oficial. El futbolista rompía en llanto en el banquillo y se retiró del estadio en muletas. Casi descartado para el partido ante España. Una baja importante para Rudi Garcia.

La cantada del Mundial fue de Mat Freese

El portero de Estados Unidos Mat Freese protagonizó la jugada más surrealista de esta Copa del Mundo en lo que llevamos de torneo y, a la postre, acabó prácticamente con las aspiraciones norteamericanas en el partido.

El portero del New York City FC salió en un balón largo belga pero, tras controlar, dudó, se durmió y De Ketelaere le robó la cartera. Hans Vanaken solo tuvo que acertar (desde lejos) entre los tres palos.

El primer graduado de Harvard en disputar un Mundial cometió un error de bulto. Suspenso.

Tensión en Portugal

La eliminación de Portugal a manos de España fue un jarrón de agua fría sobre los portugueses. Además del adiós de Cristiano Ronaldo y Robert Martínez anunciados tras el encuentro, la zona mixta no fue cantos de sirena.

Ruben Dias se marchó indignado después de que el jefe de prensa de la selección sacara su ira al pedir que preguntaran los periodistas portugueses.

Las tres anfitrionas, eliminadas

Estados Unidos, México y Canadá cayeron en la misma fase de su Mundial.

Canadá fue eliminada por Marruecos, México cayó en el estadio Azteca en Inglaterra y Estados Unidos fue goleada en Seattle por Bélgica.

Fuente: Sport