Sinner desactiva las 'bombas' de Struff y reta a Djokovic en Wimbledon

Jannik Sinner es el primer semifinalista de Wimbledon. El italiano ganó en tres sets a una de las sensaciones del torneo, como es Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3), y regresa a la penúltima ronda de un Grand Slam, después de un Roland Garros tétrico. En esta ocasión, supo contrarrestar los grandes servicios de su rival y sueña con revalidar el título en Londres.

El número uno sigue sin convencer durante esta edición en cuanto a juego, sin estar a su máximo nivel, pero le basta para ir pasando de rondas en Wimbledon. Tampoco ha tenido ningún gran obstáculo hasta el momento; las semifinales serán su primera gran prueba. Allí se verá las caras con el ganador del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Novak Djokovic.

Jannik Sinner, durante el encuentro ante Jan-Lennard Struff / EUROPA PRESS

Struff se había plantado en cuartos de final de Wimbledon después de pasar una importante cantidad de horas en pista, dejando por el camino a nombres como Daniil Medvedev o Hubert Hurkacz. Si quería hacer daño o intimidar a Sinner, necesitaba de su primer servicio. En su partido de segunda ronda, fue capaz de conectar hasta 45 saques directos.

El alemán incomodó al número uno durante todo el partido, pero en los puntos decisivos estuvo varios escalones por debajo de Jannik. Esa es la diferencia entre los muy buenos y los mejores. Sinner, cuando el partido ya se encaminaba hacia el tie-break, rompió el saque del germano y se llevó un primer set competido, donde mandaron los saques en los diez primeros juegos (7-5).

Cerca estuvo el germano de llevarse la segunda manga. Con 5-4 a su favor, tuvo una bola de set en sus manos, pero Sinner metió un primer saque imposible de devolver. Hubo un momento en el partido en el que se veía a Sinner nervioso, casi con ansiedad. No está gestionando del todo bien lo de ser el máximo favorito y tener prácticamente la obligación de ganar el torneo.

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En el tie-break, elevó su nivel y puso un 2-0 que lo serenó. En el tercer y definitivo set, volvió a bastarle un break para imponerse y estar a tan solo dos victorias del título. Un partido ante Novak Djokovic tendría gran 'morbo', después de que el serbio lo eliminara en el Open de Australia. No está brillando en exceso, pero Sinner sigue siendo Sinner. Y eso ya es mucho.

Fuente: Sport