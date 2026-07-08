Mundial 2026
Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
Las eliminatorias comienzan ya este jueves con el Francia-Marruecos y España se enfrentará a Bélgica el viernes
El Mundial de EEUU, Canadá y México ya está sumergido en la fase interesante. Ya solo quedan ocho selecciones, pesos pesados del fútbol y alguna revelación, para medirse en los cuartos de final. Entre los ocho equipos que permanecen en pie de los 48 que empezaron el campeonato no figura ya ninguno de los anfitriones. A Canadá la expulsó Marruecos; a México, Inglaterra, y a EEUU, pese a la resistencia de la alianza diabólica de Trump e Infantino con sus insólitas tretas, la apeó Bélgica, la próxima rival de España.
Ahora vienen cuatro emparejamientos de pegarse ante el televisor. Lo bueno es que no habrá que trasnochar, pues casi todos ellos se disputan en horario amable para el telespectador europeo. Solo habrá que forzar el cuerpo para la eliminatoria entre Argentina y Suiza. Así se presentan los cuatro partidos:
➡️ Jueves, 09/07 - 22.00 horas
Francia superó en octavos la guerra de guerrillas que le planteó Paraguay. Golpes en la espalda, en los tobillos, en la nuca... No fue agradable, pero sobrevivió gracias a un penalti convertido por Mbappé. Cabe imaginar una eliminatoria de tensión electrizante ahora contra Marruecos, cuyo acceso a cuartos fue relativamente plácido al deshacerse de Canadá por 3-0. Ojo a lo que sucede en las calles francesas tras el partido.
➡️ Viernes, 10/07 - 21.00 horas
La selección de Luis de la Fuente necesitó armarse de paciencia, percutir y apelar a todos sus recursos para batir a la Portugal del decrépito Cristiano. Mikel Merino es el héroe del momento. Se diría que fue un enfrentamiento más árido que el que viene ante Bélgica, la selección por un día de todos los anti-trumpistas y anti-infantinos del mundo. El bien triunfó sobre el mal, por decirlo de alguna manera. Ahora ya cada uno con su camiseta y con una semifinal en juego. La defensa, infranqueable hasta el momento, es la principal baza de España; el imperecedero Lukaku, una de las importantes de Bélgica.
➡️ Sábado, 11/07 - 23.00 horas
De no aparecer por un Mundial desde 1998 a plantarse en cuartos en este 2026. Pero es que con un Haaland en tus filas, todo es posible. Noruega se cargó a la Brasil menos seductora del siglo. Ahora le toca un equipo más compacto y de oficio reconocido como Inglaterra, que con un jugador menos se puso a cobijo y aguantó ante el asedio de México en octavos. A ver si puede con Haaland, un pánzer.
➡️ Domingo, 12/07 - 03.00 horas
Que Leo Messi acabara llorando y siendo manteado da una idea muy aproximada de lo mucho que sufrió Argentina para eliminar a Egipto. Una remontada para recordar, con gol y asistencia del futbolista más importante de la historia. Falló otro penalti, pero perdió relevancia al final. Enfrente tendrá a una desgastada Suiza, que necesitó de una prórroga y una tanda de penaltis para apear a Colombia. Desde 1954 que los suizos no alcanzaban unos cuartos de final.
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Fuente: El Periódico
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