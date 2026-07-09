La ronda francesa
Pogacar despedaza el Tour en el Tourmalet
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) dio un paso de gigante para grabar en su palmarés el quinto Tour de Francia merced a una fabulosa exhibición en solitario que le dio la victoria pirenaica disputada entre Pauy Gavarnie-Gèdre
Impresionante exhibición de Tadej Pogacar en el Tourmalet y enorme victoria en Gavernie, en una etapa en la que azotó a todos los rivales, Jonas Vingegaard incluido, para presentarse en la meta de la sexta etapa en solitario y vestirse de amarillo en el primer gran aviso de sus intenciones para ganar un quinto Tour.
Tan majestuosa ha sido la actuación del fenómeno esloveno que batió el récord de ascensión al Tourmalet en un minuto y medio para efectuar después una cabalgada en solitario de 42,5 kilómetros con lo que ha conseguido una de sus más brillantes victorias en la ronda francesa. Ha sido el 23 triunfo en el Tour, el 123 de su carrera deportiva y cumplirá este viernes camino de Burdeos, el 56 día vestido de amarillo.
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
- La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
- Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
- El Deportivo endurece las condiciones de Marathon Inferior: renovación presencial, identificación, control de la animación y asistencia
- Riazor Blues pide al Deportivo 'rectificar' las medidas en Marathon Inferior: amenazan con 'no renovar' sus abonos
- Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
- El Deportivo lanza su campaña de abonos con una subida general de sus precios: novedades, cambios y nuevo sistema de asistencia
- Así juega Bright Ede, un fichaje 'de gran potencial' para el Deportivo: 'Tiene una técnica de élite