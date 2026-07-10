MUNDIAL 2026
Fabián Ruiz: "Sabemos lo buena que es Francia, pero también lo que somos nosotros"
El centrocampista español fue titular ante Bélgica y celebró el pase a unas semifinales "históricas" para España
Fabián Ruiz fue la gran sorpresa de Luis de la Fuente en el once titular ante Bélgica en detrimento de Pedri, que para sorpresa de todos se quedó de inicio en el banquillo. El centrocampista del PSG fue la apuesta del seleccionador y pese a que decidió cambiar los cromos muy pronto en la segunda parte, bien satisfecho puede estar de un Fabián que consiguió el primer gol de España.
Tras el partido, Fabián atendió a los micrófonos de RTVE y valoró un pase a semifinales que calificó como "históricos". "Son sensaciones que uno no puede explicar. Vivir un Mundial y llegar a 'semis' con tu gente al lado, no hay nada más bonito que eso. Es inexplicable y una emoción única vivir algo así que queda para siempre en nuestros recuerdos" explicó el andaluz, pletórico tras el encuentro.
A las puertas de su partido 50 con la selección, el jugador de Los Palacios valoró como algo "increíble" su hito en un partido en el que tuvo el honor de marcar el primer gol. "Intento ayudar siempre y meter un gol así es algo que sueñas de pequeño. Muy emocionado y feliz por mi gente y por mis compañeros que me apoyan cada día" explicó.
Pese a la alegría por su gol, el combinado español sufrió poco después la primera diana en contra del torneo. "Se hace extraño en el momento al ser el primer gol que recibes y quedas algo sorprendido, pero ya sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque son un equipo con muy buenos jugadores" valoró sobre el partido en el que volvieron a ser clave los cambios.
"Merino nos mete siempre. Muy contento también por los que entran del banquillo que siempre suman, somos 26 y todos somos importantes" mencionó.
A POR FRANCIA
En semifinales, rival más que conocido para Fabián, con una Francia que cuenta con muchos de sus compañeros en el PSG. "Tengo a muchos compañeros y sabemos bien lo duro que va a ser" confesó sobre el duelo del próximo martes.
Lejos de asumir un favoritismo teórico de los franceses, Fabián tiene claro que no hay que asustarse tanto y confiar en los argumentos de una selección española con mucha capacidad para golpear a los franceses. "Será igualada y somos conscientes de lo que son pero también de lo que somos nosotros" finalizó su intervención un Fabián orgulloso.
Fuente: Sport
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