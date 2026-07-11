El dilema de De la Fuente con Pedri

Fue la gran sorpresa en la alineación titular de Luis de la Fuente en el partido ante Bélgica. Nadie se esperaba la suplencia del futbolista más diferencial de España en el centro del campo y el termómetro del equipo como es Pedri. El riojano se decantó por Fabián, una opción que le salió bien de entrada, pero que pronto rectificó en la segunda parte para dar presencia al barcelonista.

Frente a Francia queda abierta la incógnita de si se decantará de nuevo por un futbolista de un perfíl más físico como Fabián, quien aportó un gol y cumplió perfectamente con su rol, o dará otra vez la batuta a un Pedri, a quién De la Fuente no quso señalar después del partido ante Portugal y del que llegó a decir que "Pedri siempre está biren con nosotros".

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Sin embargo, la realidad indica que a De la Fuente le pide el cuerpo poner un pilar de mayor músculo en las grandes citas. Y Francia es un equipo muy poderoso en este aspecto. Su medular no tiene ni mucho menos el talento de España, pero destaca por su fuerza. Se trata de un muro de contención para que el balón llegue en las mejores condiciones a los Olise, Mbappé o Dembélé.

Músculo o magia

De la Fuente tiene dos opciones, contrarrestar este muro con otro muro o poner la magia de Pedri sobre el terreno de juego. Un bendito problema, como diría De la Fuente, pero que debe resolver. En la media punta parece que no hay debate con un Dani Olmo muy consolidado.

Dani Olmo se ha consolidado en la media punta del conjunto español / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La otra opción sería sacrificar a Álex Baena para colocar a Olmo tirado a la izquierda, algo que hacía Luis Enrique, pero que De la Fuente no tiene en la cabeza con el de Terrassa. Le está funcionando de enganche y no lo moverá. Su cambio solo sería, como en los último partidos, para que Merino entre como revulsivo y ganar presencia en el área.

De la Fuente, reforzado

El encuentro ante Francia es una reválida especial para un Luis de la Fuente que se siente fuerte después de dos victorias con sello de autor como han sido las de Portugal y Bélgica. El planteamiento le salió redondo, con los cambios resultando decisivos y muy efectivos.

De la Fuente tiene contrato hasta la Eurocopa del 2028 en las Islas Británicas e Irlanda y se ha ganado a pulso este razonable tiempo de vinculación. Nunca lo ha tenido fácil. Una derrota ante Escocia en su segundo partido como seleccionador lo puso en la picota y debió ganar la compleja UEFA Nations League del 2023 para consolidarese.

De la Fuente celebra la victoria de España ante Bélgica con Lamine Yamal / Jose Breton / Jose Breton / AFP7

En la Eurocopa del 2024 también pendía de un hilo y lo sacó adelante, nada más y nada menos que con el campeonato. Un título que fue muy celebrado y le reforzó en el cargo. El fichaje de Aitor Karanka como director deportivo le ha sacado también del punto de mira constante.

Karanka se encarga de las conversaciones con los clubs y siempre está a su lado para arroparle. Después del empate inicial frente a Cabo Verde le prestó mucha ayuda y le hizo sentir el calor por parte de la Federación.

Unión total

La RFEF ha formado una gran familia en todos los estamentos que se ha visto reflejada sobre el terreno de juego. Ningún futbolista pone malas caras por no jugar y todos se entrenan con la máxima intensidad.

Hasta seis jugdores no han disfrutado en lo que llevamos de campeonato. Los dos porteros, David Raya y Joan Garcia, junto con los futbolistas de campo Eric Garcia, Grimaldo, Zubimendi y Víctor Muñoz. El caso del flamante fichaje del Liverpool es un tanto especial porque llegó tocado y se volvió a lesionar en medio de la concentración.

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De la Fuente ha conseguido que todos se impliquen y estén unidos justo a la hora de la verdad. Para medirse a Francia, la gran favorita del torneo, a la que España ha derrotado en los dos últimos torneos, la semifinal de la Eurocopa 2024 y también la semifianl de la UEFA Nations League del 2025. No hay dos sin tres. La joven generación de futbolistas españoles tiene otra gran oportunidad de hacer historia.

Fuente: Sport