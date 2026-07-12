Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis

Ya solo permanecen vivos cuatro gallos en el gallinero. Empezaron 48 en el Mundial más nutrido de la historia y 44 ya han sido desplumados. España se dará de picotazos con Francia mientras que Argentina e Inglaterra buscarán tumbarse mútuamente. No ha habido sorpresas. Son las cuatro selecciones que al principio se les ató en la pata la etiqueta de favoritas. Quizá alguien creyó en Portugal. O en Brasil. O en Marruecos. Garras afiladas tenían, pero, por lo que sea, no les alcanzó para llegar a estas semifinales.

Alguna mente perversa -visto en las redes sociales, hábitat para este tipo de mentes- decía que esta FIFA y este Infantino merecían una final tipo Bélgica-Suiza, sin estrellas virales, corta de glamour, una zancadilla a la avaricia sin escrúpulos que caracteriza a la organización. Aunque no esté mal ideado, no es cuestión de sacrificarnos todos en la misma fosa. Ya que hemos llegado hasta aquí después de un largo mes, disfrutemos y soñemos en grande, que esto solo sucede una vez cada cuatro años.

Así que, al grano: analicemos cómo se presentan las semifinales y las opciones de los cuatro equipos de plantarse a la final del próximo domingo. Estamos de suerte los europeos. Los tres partidos serán en nuestro horario prime time.

Descripción del cuadro del Mundial de fútbol.

Francia - España

Martes, 14/07 - 21.00 horas

Ok, de acuerdo, Francia es el coco. Si España hubiera podido elegir a un semifinalista al que enfrentarse, no habría cogido la bola francesa. Pero como dijo Lamine Yamal tras el encuentro de cuartos, "ellos son los que nos tienen que tener miedo. Ya los hemos eliminado antes". Se refería a la victoria en las semifinales de la Eurocopa-2024. La seguridad en sí mismo y en el equipo que blande siempre el extremo del Barça es inspiradora, pero admitamos que esta selección de Deschamps va armada hasta los dientes y que Mbappé está fino cara a puerta. Y los demás atacantes no son cojos. La media del equipo es de casi tres goles por partido. Es más que un desafío para la robusta estructura defensiva de España, que ha encajado un único tanto en todo el Mundial. Lo bueno de la Roja es que ha tratado de adueñarse de todos sus partidos y Mikel Merino está que se sale. No es el día ideal para intentar dejar la onicofagia, ese mal hábito de morderse las uñas.

Dembélé y Mbappé celebran la victoria de Francia contra Marruecos. / GREG M. COOPER / EFE

Inglaterra - Argentina

Miércoles, 15/07 - 21.00 horas

Argentina-Inglaterra no es una semifinal cualquiera. No es que hayan habido muchos duelos mundialistas en el pasado. Apenas cinco veces se han visto las caras. Tres victorias para los ingleses, un empate y un único triunfo para los argentinos. Pero qué triunfo. Aquel de 1986, en el estadio Azteca, con Diego Armando Maradona marcando dos de los goles más famosos de la historia. Ya saben: la mano de Dios y lo del barrilete cósmico. No existe nada más literario que aquello, producido en unos cuartos de final y en un contexto político distinto, muy cargado en cuanto a las relaciones bilaterales. Ahora toca el vis a vis en la frontera de la final. Inglaterra cantó otro ‘Wonderwall’ por la determinación de Jude Bellingham ante Noruega. Argentina se volvió a ilusionar gracias a la aparición, al fin, de Julián Álvarez frente a Suiza en un día espeso de Messi. Huelga decir que el duelo promete emociones intensas.