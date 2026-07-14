Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado el hermano de Pedro SánchezLa gestión de la nueva estación de busesBalance de siniestralidad vial en A CoruñaSorteo de 20 viviendas protegidas en OleirosEmpresas de las luces de Navidad de Vigo iluminarán el poblado navideñoEl Dépor presenta la segunda equipaciónCalendario del Deportivo en Primera División
instagramlinkedin

En Directo

MUNDIAL 2026

Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial

Los de Luis de la Fuente afrontan el duelo de semifinales ante el combinado galo dirigido por Didier Deschamps y con Mbappé, Dembélé y Olise como grandes amenazas

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

La selección española de fútbol afronta este martes, 14 de julio, el duelo de semifinales del Mundial del 2026 contra Francia. El precedente reciente más recordado y celebrado entre ambas selecciones es el de la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1). Un precioso gol de Lamine, con esa parábola desde el costado derecho que es marca de la casa, sirvió como carátula de un recuerdo que la posterior victoria española en la final contra Inglaterra convirtió en icónico. Didier Deschamps, técnico del combinado galo, afirmó que, para él, España, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición.

Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  2. Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
  3. Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
  4. La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocan una manifestación este jueves contra la campaña de abonados del Deportivo
  5. La panadería sin gluten de A Coruña que busca el oro nacional con su empanada: 'Empezamos a las seis y por la tarde ya no quedan
  6. El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky
  7. El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen
  8. La Valedora do Pobo advierte a Cambre y Bergondo: el déficit de personal no exime de atender al ciudadano

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

El coruñés que pasó de la arquitectura a dirigir el diseño del videojuego 'Oblivion Remastered': "Basta con que una sola persona confíe en ti para que todo cambie"

El coruñés que pasó de la arquitectura a dirigir el diseño del videojuego 'Oblivion Remastered': "Basta con que una sola persona confíe en ti para que todo cambie"

El aeropuerto de A Coruña vuelve a la normalidad tras el cierre de Lavacolla

El aeropuerto de A Coruña vuelve a la normalidad tras el cierre de Lavacolla

De la Torre de Hércules al Monte de San Pedro: estos son los 46 sitios de A Coruña recomendados por el Concello para ver el eclipse del 12 de agosto

De la Torre de Hércules al Monte de San Pedro: estos son los 46 sitios de A Coruña recomendados por el Concello para ver el eclipse del 12 de agosto

Maristas conserva sus cimientos: Fer Buendía continuará en el banquillo en Liga Challenge

Maristas conserva sus cimientos: Fer Buendía continuará en el banquillo en Liga Challenge

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 10ª etapa del Tour de Francia

Los cocineros andaluces coinciden sobre el error que arruina muchos gazpachos: “Es incongruente añadir agua y después espesar con pan”

Los cocineros andaluces coinciden sobre el error que arruina muchos gazpachos: “Es incongruente añadir agua y después espesar con pan”

Muere un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami

Muere un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami
Tracking Pixel Contents