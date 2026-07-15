El mundo se pone en pie ante España: la prensa internacional eleva a la Roja a gran favorita al título

La exhibición de España frente a Francia (0-2) en la primera de las semifinales del Mundial ha traspasado fronteras. El equipo de Luis de la Fuente está a un paso de conquistar la segunda estrella acaparando la atención y el reconocimiento unánime de la prensa internacional, que elogia el fútbol desplegado por el combinado de Luis de la Fuente y su desempeño coral frenta a la colección de individualidades francesas. De Londres a París, pasando por Washington, los principales medios internacionales ensalzan el juego de la selección al tiempo que se acumulan hirientes críticas hacia la actuación de los 'Bleus', en las que se cuestiona tanto el planteamiento de Didier Deschamps como el rendimiento de sus grandes estrellas, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Francia lamenta el "desastre en Dallas"

La reacción más virulenta hacia el juego y la táctica de los de Deschamps llega, como era de esperar, desde las cabeceras patrias. 'L'Équipe' abre su edición con un demoledor "Desastre en Dallas", un titular que resume el sentimiento de frustración tras una derrota que pone fin al sueño de disputar una tercera final mundialista consecutiva. El diario deportivo también castiga con dureza a los protagonistas: Deschamps recibe un 2 de nota, al igual que Dembélé y Michael Olise, mientras que Mbappé apenas merece un 3 sobre 10.

Tampoco la prensa generalista se muestra mucho más indulgente con el partido del combinado francés. 'Le Monde' califica la actuación francesa de "indigna", 'Le Figaro' habla de un "naufragio total" y 'Le Parisien' define la eliminación como la "máxima decepción" para una generación que aspiraba a volver a disputar la final del Mundial. Las críticas de Deschamps a la actuación arbitral no tienen eco entre las webs periodísticas francesas, en las que se comparte la sensación unánime de que España fue muy superior y que el ciclo del seleccionador no tendrá el broche deseado tras la dolorosa derrota de anoche.

El Reino Unido alaba la "brillantez táctica" de España

En el Reino Unido estaban especialmente pendientes del vencedor del encuentro de ayer, puesto que de ahí salía el oponente al que se enfrentarán los 'Three Lions' siempre que superen la segunda semifinal que se disputa este miércoles ante la vigente campeona, la Argentina de Leo Messi. 'The Guardian' pone el foco en el fútbol de equipo desplegado por la selección española, abunda en su "brillantez táctica" y se recrea en la superioridad del conjunto de Luis de la Fuente, tanto con balón como sin él, para alcanzar lo que define como una "victoria incontestable".

El prestigioso rotativo incide en que el control del centro del campo por parte de España durante todo el encuentro fue la gran clave del encuentro, al desactivar por completo a una Francia incapaz de encontrar soluciones. Y anticipa a ingleses y argentinos que la vigente campeona de Europa llega a la final en su mejor momento del torneo.

EEUU señala a la Roja como la gran favorita

La prensa estadounidense no es excepción y también sitúa a España como el gran referente futbolístico del campeonato, sin parangón entre los demás contendientes. Medios como 'The Washington Post' y 'The Athletic' destacan la "autoridad" con la que la selección española eliminó a Francia y presentan a la Roja como la principal candidata a conquistar el Mundial.

Las publicaciones estadounidenses inciden especialmente en la personalidad del equipo, la capacidad para "monopolizar la posesión" y la "madurez competitiva" mostrada por una generación que aspira a ampliar el palmarés con un ciclo histórico tras la conquista de la Eurocopa.

Elogios en el resto del mundo

La admiración por el juego de España trasciende todas las fronteras y es objeto de elogios generalizados en medios generalistas y deportivos de Italia, Portugal, Alemania, Argentina y Brasil, entre otros, en los que se coincide en destacar el dominio exhibido por el conjunto español, su capacidad para neutralizar a futbolistas como Mbappé o Dembélé y el potente nivel colectivo mostrado durante todo el campeonato.

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Cambian los enfoques para llegar a la misma conclusión: España no solo ganó una semifinal, sino que ofreció una demostración de autoridad que la convierte, para buena parte de la opinión pública internacional, en el rival a batir en la gran final del torneo.