Del Fifagate al FIFA Fake: el Mundial de los bulos y las mentiras generadas por la IA

El martes 7 de julio, apenas veinte minutos después de la épica victoria de Argentina sobre Egipto, la red social X se inundó de vídeos con la supuesta reacción de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentando en el palco el segundo gol de los africanos. Un vídeo que corrió como la pólvora por las redes que podía ser cierto salvo por un pequeño detalle: Infantino no había pisado el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta porque estaba a miles de kilómetros, en Vancouver, Canadá, presenciando el Colombia-Canadá que se jugó hora y media después. El vídeo en cuestión pertenecía a otro partido del Mundial y había sido manipulado para generar un contenido fake que apareció en muchas televisiones y en las cuentas de numerosos periodistas que no se molestaron en contrastar la información y lo compartieron sin más.

Es solo un ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido estos días en un basurero de informaciones falsas generadas con Inteligencia Artificial para crear contenido fake. Cada día son habituales las declaraciones falsas de exjugadores criticando a los técnicos de sus selecciones, a las estrellas o a los árbitros. Ronaldo Nazario, por ejemplo, tuvo que realizar un comunicado negando haber realizado unas declaraciones criticando a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil ante Noruega. Lo mismo le ha pasado a Thierry Henry, o ha salpicado a Lionel Messi tras conocerse que su padre estaba ingresado en un hospital, lo que disparó las especulaciones sobre la enfermedad que le aquejaba. Nunca un evento deportivo había generado tal cantidad de contenido fake.

"El propósito es polarizar"

El catalán Xavier Viñolas, que dirige una empresa de gestión de comunicación en las redes sociales y es formador de Inteligencia Artificial, encuentra la siguiente explicación a lo que está ocurriendo: "Esto se produce porque hay un propósito claro de polarizar a la población. No hay un beneficio a corto plazo con ello, pero sí generan el efecto que se pretende. Detrás de esto aparece el clickbait y la búsqueda de engagement, pero la IA es solo un instrumento para lograrlo. Los primeros canales fueron los periódicos y las revistas, luego llegó la televisión, después YouTube y ahora son las redes. Y la Inteligencia Artificial es una herramienta que te permite generar el contenido más rápido y más creíble. Antes si querías hacer daño a alguien en una revista le recortabas la cara y la ponías en otra foto. Luego llegó el Photoshop y lo hizo más creíble. Y ahora con un promp bien trabajado se hace de forma instantánea. Si tu me enseñas una foto que te has hecho con Ounahi en Girona, yo subo la apuesta generando una con Messi o con Cristiano. Y todo se hace por ego, de eso van las redes sociales, para generar más clickbait".

Viñolas tiene claro que "la intencionalidad del contenido fake es generar ruido general. Es algo que está pasando también con las guerras. Disparas tu credibilidad o rebajas la de otros. Ahora es más fácil lograrlo porque la gente no contrasta. Es un problema de la cultura de la inmediatez que existe y va a seguir ocurriendo. La gente presta menos atención y la forma de comunicarse ha cambiado. ¿Cuándo fue la última vez que viste un partido sin tocar la pantalla del móvil? ¿Y cuándo la primera que interrumpiste la cena con tu pareja para mirarlo? Hoy en día es mucho más fácil quedarte atrapado dentro de un móvil porque hay más algoritmos y mejor hechos que se adaptan a ti. Por ejemplo, cuando estás en Instagram viendo publicaciones, tu scroll se compone solo de tres o cuatro publicaciones, porque la quinta, la sexta y la séptima se van creando a partir de que tú avanzas desde la primera, la segunda... La IA puede generar contenido que solo puedes ver tú. Hay una cosa que me llamó la atención del Mundial: los anuncios que yo veo en España no son los mismos que ven en Alemania. Ya se encarga la IA de segmentarlo. Y van a acabar haciéndolo para que el de Catalunya no veo lo mismo que el de Bilbao o el de Madrid. Con el teléfono lo que hacemos es consumir y el tiempo de cada uno vale mucho dinero. Pero esto no es nuevo. Ya ocurría con la publicidad en los periódicos y en la televisión. Ahora es todo más invasivo en tu teléfono, pero son las reglas del juego. La gran duda es si se tiene que regular o no".

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El catalán también advierte sobre el cambio de paradigma comunicacional: "La generación de ahora es la de tik tok y se comunica a su manera. Es como la música, son cuestiones generacionales. Somos hijos de nuestro tiempo y a mí no tiene por qué gustarme la música que escuchaban mis padres. La IA no va a cambiar el deporte, igual que tampoco lo cambiarán las pausas de hidratación. Pero el Mundial se juega en Estados Unidos, donde son los reyes del marketing, y las pausas les permiten meter más publicidad. La IA solo lleva tres años en el mercado y la gente la utiliza ya sin ser consciente de que le hace la vida más sencilla. Hoy en día ni el 10% la utiliza bien. Yo formo a gente que se interesa por implementarla en su trabajo, pero no llega al 15% de la sociedad. Es lo mismo que pasaba con los ordenadores al principio. Sin embargo, creo que la IA está muy bien hecha y tiene unas posibilidades muy beneficiosas para todos. Pero necesitamos formarnos sobre la IA porque ofrece soluciones muy buenas. Por ejemplo, si tienes poca visión puedes usar unas gafas meta que te van diciendo ve por aquí o por ahí. El problema no es la herramienta, es el uso que le estamos dando".