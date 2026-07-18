El último entrenamiento de España antes de la final del Mundial contra Argentina, cancelado por una tormenta eléctrica

Contratiempo para la selección española en la previa de la final del Mundial 2026 contra Argentina. El combinado de Luis de la Fuente no pudo entrenarse en las instalaciones de los New York Red Bull, concretamente en los Melanie Lane Training Grounds de Nueva Jersey, por culpa de una tormenta eléctrica. Aunque inicialmente se aplazó a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas, finalmente la sesión se canceló y los futbolistas tuvieron que ejercitarse en el gimnasio.

Las tormentas de este sábado en Nueva Jersey impidieron que los jugadores de la Roja, que estaban a punto de saltar al terreno de juego para ultimar los preparativos de cara a la 'Finalissima' contra la Argentina de Leo Messi, pudieran ejercitarse con normalidad. La expedición de la Selección esperó el tiempo requerido, pero los responsables de la FIFA decidieron finalmente suspender el entrenamiento.

"El entrenamiento de la Selección Española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están realizando una sesión de activación en las instalaciones interiores", comunicó la RFEF. Cabe recordar que la normativa especifica que, si entre un relámpago y el trueno consiguiente pasan menos de 30 segundos, toda la actividad debe suspenderse y no puede reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último trueno.

Es la segunda vez que le sucede esto a la selección española durante la presente edición del Mundial. En la primera, durante la fase de grupos y en el 'campamento base' en Chattanooga, la sesión pudo empezar, pero se tuvo que detener debido a un fuerte temporal. En esta ocasión, en cambio, se canceló cuando aún ni había empezado.

Lamine y 10 más

Aunque en los últimos días la selección española ha actuado con máxima precaución con Lamine Yamal, que acabó con molestias la semifinal ante Francia, el genio de Rocafonda estará en condiciones físicas de ser titular contra Argentina e intentar liderar la misión de bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja.

Pedro Porro, que estaba entre algodones, tampoco se perderá la cita más importante del mundo del fútbol, por lo que Luis de la Fuente tendrá a todos los efectivos a su disposición. Quizás algunos futbolistas no llegan al 100%, pero si en algún escenario hay que forzar dentro de unos límites es, precisamente, en la final del Mundial.

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Tanto el extremo como el lateral derecho estuvieron con el grupo en la penúltima sesión de entrenamiento y formaron parte sin problema de la sesión de activación de España en el gimnasio en el día previo al encuentro frente Argentina.

Fuente: Sport