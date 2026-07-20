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España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Alberto Paredes / Europa Press

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Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.

Fuente: El Periódico

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