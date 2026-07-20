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Mundial 2026

La imagen surrealista de la entrega del trofeo: Infantino pide a Trump que se aparte para no restar protagonismo a España

El presidente de EEUU tardó unos instantes en apartarse del centro del escenario hasta que el dirigente suizo le señaló que debía hacerse a un lado

La imagen surrealista, Infantino pide a Trump que se aparte durante la entrega del trofeo

La imagen surrealista, Infantino pide a Trump que se aparte durante la entrega del trofeo

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Víctor Vargas Llamas

Barcelona

La imagen de la celebración del Mundial por parte de la selección española dejó una escena tan insólita como simbólica. Cuando el combinado de Luis de la Fuente se disponía a levantar el trofeo de campeona del mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo que indicar a Donald Trump que abandonara el centro del escenario para ceder todo el espacio a los auténticos protagonistas: las futbolistas.

El mandatario estadounidense, que había permanecido junto al trofeo durante la ceremonia, tardó unos instantes en apartarse hasta que el dirigente suizo le señaló que debía hacerse a un lado.

Gesto viral

El gesto, captado por las cámaras de televisión, se viralizó rápidamente en las redes sociales y eclipsó durante unos segundos el momento más esperado por los campeones.

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Finalmente, Trump se retiró y España pudo alzar la copa y celebrar su logro con la imagen protocolaria habitual: los jugadores, y solo ellos, ocupando el centro de la escena en el instante que corona cuatro años de trabajo y los consagra como campeones del mundo.

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Fuente: El Periódico

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