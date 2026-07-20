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Ferran Torres imita a Iniesta y entra en la historia de España

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Ferran Torres es uno de los capitanes de España.

Ferran Torres es uno de los capitanes de España. / EUROPA PRESS / Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Selección Española ha vuelto a hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. 16 años después de su gesta en Sudáfrica donde consiguió salir como campeona del mundo, el combinado español ha conseguido llegar a una nueva final de la Copa del Mundo, la segunda de su historia en busca de la segunda estrella.

Ha sido una historia de aprendizaje y superación la que ha llevado a España hasta la final del Mundial. Superó la fase de grupos sin demasiados problemas, pero con muchas dudas en cuanto al juego del equipo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, un primer partido donde el combinado de Luis de la Fuente empezó a dar buena muestra de su potencial. En octavos apareció Portugal, pero tampoco fue rival para España tras un gol en los últimos minutos de Mikel Merino.

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España siguió avanzando hasta cuartos, donde Bélgica no pudo hacer frente al poderío de los jugadores españoles. Francia llegó en semifinales, pero el equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor versión para pasar a la final del Mundial donde se citó con Argentina. En el partido final, Ferran Torres se convirtió en historia tras anotar el tanto que ponía a España por delante en el minuto 106. Se pone con 25 tantos en su récord histórico, a uno de Butragueño.

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Mikel Oyarzabal — 29 goles
  8. Fernando Morientes — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 25 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles
  21. Cesc Fàbregas — 15 goles
  22. Santi Cazorla — 15 goles
  23. Santillana — 15 goles
  24. Luis Suárez — 14 goles
  25. Andrés Iniesta — 13 goles
  26. Xavi Hernández — 13 goles
  27. Julen Guerrero — 13 goles
  28. Estanislao Basora — 13 goles
  29. Mikel Merino — 12 goles
  30. Dani Olmo — 12 goles
  31. Luis Enrique — 12 goles
  32. Joseba Etxeberria — 12 goles
  33. Isco — 12 goles
  34. Amancio — 11 goles
  35. Alfonso — 11 goles
  36. Ladislao Kubala — 11 goles

Fuente: Sport

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