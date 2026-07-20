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MUNDIAL 2026

Dos millones de personas toman Madrid para celebrar la segunda estrella de España

Los dos millones de aficionados han desafiado las altas temperaturas para acompañar a 'La Roja' en su rúa por Madrid hasta la Plaza de Cibeles

Aficionados saludan al autobús de la Selección durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbo

Aficionados saludan al autobús de la Selección durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbo / César Vallejo Rodríguez / Europa Press

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Andrea San Martín

Madrid

Cerca de dos millones de aficionados han tomado las calles de Madrid al paso de la selección española para celebrar la conquista de la segunda estrella, según ha cuantificado la Delegación del Gobierno. Los seguidores han desafiado durante la tarde de este lunes las altas temperaturas para ver de cerca a los campeones del mundo durante el recorrido hasta la plaza de Cibeles, escenario del acto central de la celebración.

MADRID, 20/07/2026.- Cientos de aficionados españoles abarrotan la plaza de Cibeles mientras aguardan la llegada de la selección española tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. EFE/Fernando Villar.

Cientos de aficionados abarrotan la plaza de Cibeles / FERNANDO VILLAR / EFE

Desde las 16:00 horas, cientos de personas han comenzado a llenar la plaza con paraguas abiertos para protegerse del calor. Algunos estaban teñidos de rojo y amarillo, en alusión a los colores de España. La Comunidad de Madrid mantiene activado hasta el miércoles el nivel de riesgo alto por las elevadas temperaturas que afectan a la capital.

Una celebración retrasada por la llegada del equipo

Los actos por el título conquistado por España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá han comenzado una hora más tarde de lo previsto debido al retraso del avión que trasladaba a la selección de regreso a Madrid. Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia han sido los artistas encargados de poner la música a la celebración en Cibeles. Tras las recepciones en el Palacio de la Zarzuela y en la Moncloa, los jugadores y el cuerpo técnico han iniciado la rúa desde el intercambiador de Moncloa.

MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Nico Williams en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Victor Lerena.

Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Nico Williams en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados el campeonato del mundo / Victor Lerena / EFE

El recorrido ha continuado por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano, antes de atravesar la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII hasta llegar a la calle Montalbán.

"Sois un conjunto estelar y legendario"

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia; la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han recibido este lunes a la selección española de fútbol en el Palacio de la Zarzuela tras el triunfo en la final del Mundial.

La expedición ha estado encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán y mejor jugador del Mundial, Rodrigo Hernández.

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofí durante la audiencia a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa contra Argentina, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Reyes junto a sus dos hijas reciben en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Española de fútbol tras ganar el día anterior en Nueva York a la Selección de Argentina. Esta cita es el inicio de una rúa institucional y ciudadana, que concluye con la Roja en la plaza de Cibeles ofreciendo el título a la afición. FÚTBOL;GENTE;COPA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Leonor de Borbón;Felipe VI;Letizia Ortiz;Sofía de Borbón;José Oliva;category_code_sho;

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofí durante la audiencia a la Selección Española de fútbol / José Oliva / Europa Press

Los integrantes del equipo, repartidos en dos autobuses, han sido recibidos por la Familia Real al comienzo de las visitas institucionales por la conquista de la segunda estrella. Posteriormente, la delegación española se ha trasladado al Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La periodista María Relaño y el streamer Ibai Llanos han conducido un acto celebrado en los jardines de la Moncloa, al que han asistido más de un centenar de personas, entre trabajadores del complejo y familiares.

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Fuente: El Periódico de España

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