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SELECCIÓN ESPAÑOLA

El "nos vemos" de Lamine que reaviva la polémica de la pelea entre Paredes y Gavi

El guiño del joven delantero durante la rúa destapa el recuerdo del encontronazo con el argentino y convierte una pancarta en el momento viral de la celebración

Pancarta Velada VII: Paredes vs. Gavi

Pancarta Velada VII: Paredes vs. Gavi / Archivo

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Mariona Carol

La selección española celebra su segundo Mundial con una multitud entregada en las calles de Madrid cuando, entre cánticos y banderas, surgió la imagen que ya domina la conversación pública.

Durante la rúa, varios aficionados han hecho llegar a Lamine Yamal una pancarta que, a primera vista, parecía un homenaje al pequeño Keyne, hermano del jugador, representado de forma santificada. Keyne ha sido uno de los rostros más reconocibles del torneo y su presencia ha generado una narrativa paralela que ha conquistado a la afición.

"Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi"

Lo que nadie esperaba era lo que se escondía detrás de la imagen. Al girar la pancarta, Lamine y Fabián Ruiz descubrieron un texto que desató carcajadas en el autobús: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi". Ambos jugadores no tardaron en enseñárselo a Gavi, que reaccionó riéndose ante la ocurrencia de los aficionados. La referencia no era casual. El mensaje aludía directamente a la pelea que se generó al acabar el partido, cuando el argentino Leandro Paredes protagonizó un encontronazo con Gavi en el que el jugador andaluz recibió algún que otro golpe en medio de la tensión del final.

La escena, muy comentada tras el encuentro, ha sido reinterpretada por la afición con humor, transformándola en un supuesto cartel de combate propio de la Velada del Año. Al ver el texto, Lamine y Fabián no tardaron en enseñárselo a Gavi, que reaccionó riéndose pese al recuerdo reciente del altercado.

El "nos vemos" que incendia las redes

Tras recibir la pancarta, Lamine pidió que la cámara se acercara para que el mensaje se leyera con claridad. Miró al objetivo y pronunció un contundente "nos vemos".

El clip ya circula masivamente y se ha convertido en uno de los símbolos de la celebración: un instante que mezcla humor, cultura popular y la frescura de una generación de futbolistas que conecta de forma directa con su público.

Más allá del acto institucional y la llegada a Cibeles, la rúa ha dejado claro que esta selección vive el éxito con naturalidad y cercanía.

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La pancarta, el guiño a Keyne y el inesperado mensaje a Gavi han convertido la celebración en un fenómeno social que trasciende lo deportivo y refuerza la conexión entre jugadores y aficionados.

Fuente: Sport

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