Iris Tió, campeona del mundo: "Con Andrea Fuentes hemos encontrado el equilibrio perfecto"

La catalana viene de firmar un Mundial histórico tras conseguir seis medallas, y lidera una selección que llega al Europeo como la favorita después de arrasar en Singapur. En SPORT, Iris nos explica con qué sensaciones afronta el equipo esta nueva cita.

Vienes de firmar un Mundial increíble. ¿Cómo llegas, tanto mental como físicamente, a este Europeo?

Me noto preparada. Ha sido una temporada bastante larga en la que no hemos competido mucho, pero nos ha servido para llegar físicamente preparadas. Hemos trabajado muchísimo y estoy contenta porque me siento lista.

¿Qué objetivos te marcas, tanto a nivel individual como con el equipo?

Nuestro objetivo siempre es conseguir que la gente disfrute viendo nuestras coreografías y seguir yendo un paso más allá: hacer algo bonito, diferente, que llame la atención y, por supuesto, con la máxima ejecución posible.

Después de todo lo conseguido en Singapur, ¿crees que ahora sois la selección a batir?

Creo que somos una de las selecciones a batir. Es muy bonito estar entre los mejores países del mundo y nuestro objetivo es conseguir el mejor resultado posible, pero, sobre todo, siendo un equipo ejemplar en todos los sentidos.

¿Cómo se gestiona la presión de llegar a un campeonato siendo una de las favoritas?

Trabajando y entrenando muchísimo, y con la confianza de que es un honor estar entre los mejores y que nos vean como un ejemplo. Eso nos motiva y nos hace querer hacerlo lo mejor posible.

Iris Tió en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

¿Quién crees que os lo va a poner más difícil en este Europeo?

Con el nuevo reglamento no se sabe, porque cualquiera puede ganar y hay más incertidumbre. Esa también es la parte bonita de este deporte: nunca sabes quién va a ganar. Obviamente está Rusia, que será la primera competición en la que volverán a competir con su bandera. En el Europeo, diría que Rusia.

Hace un año llegó Andrea Fuentes y el cambio ha sido espectacular. ¿Cómo se ha adaptado el equipo a su filosofía?

Nos ha gustado mucho a todas. Estamos muy a gusto con ella y con todo el staff técnico. Es muy bonito poder hablar de todo con libertad. Nos respeta muchísimo y, al mismo tiempo, trabajamos muy duro. Que los entrenamientos sean más amenos no significa que dejemos de esforzarnos o de buscar el máximo resultado. Creo que ese equilibrio es lo mejor.

Andrea dice que esta nueva rutina inspirada en Rosalía es la más difícil que se ha hecho nunca. ¿Qué sensaciones te transmite?

Me encanta nadarla y me lo paso súper bien. Creo que la rutina acrobática es una de esas que se disfrutan mucho. Estamos haciendo un gran trabajo con las acrobacias junto a Víctor Cano, que es el entrenador, y además la coreografía nos encanta porque disfrutamos muchísimo con la música. Hemos creado algo muy chulo.

Rosalía se ha convertido casi en una más del equipo y te ha acompañado en momentos que seguro no olvidarás nunca. ¿Qué representa su música para vosotras y por qué conecta tan bien con el equipo?

Tiene una forma de romper moldes con la música, igual que nosotras intentamos hacerlo con la natación artística. Creo que eso es lo que nos une y lo que más nos inspira de ella, además de lo que queremos transmitir.

Estrenasteis la nueva rutina en Pontevedra. ¿Qué retorno os dio el público?

Muy bueno. Había muchísima expectación. Incluso durante los entrenamientos, cuando poníamos la música, la gente se acercaba alrededor de la piscina para verla. La coreografía ha gustado mucho y estamos muy contentas.

Iris Tió en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

Con solo 23 años ya eres una de las referentes de la natación artística mundial. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar hasta aquí?

Muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. En la sincronizada inviertes muchas horas y eso significa tener menos tiempo para ti, para tu familia o para tus amigos.

Vuestra disciplina requiere mucha coordinación. ¿Qué hacéis fuera de la piscina para fomentar esa complicidad?

Intentamos hacer alguna cena o comida juntas de vez en cuando. También, si hay alguna película que nos apetece ver, vamos al cine. Y nos gusta mucho el açaí, así que solemos ir a merendar juntas.

Has vivido momentos muy especiales en tu carrera. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería y por qué?

Es muy difícil elegir solo uno porque ha habido muchos y de todos he aprendido algo. Estoy convencida de que el deporte me ha regalado experiencias muy diferentes y me ha ayudado a ser la persona que soy hoy.

Cuando no estás entrenando, ¿qué te gusta hacer para desconectar?

Me encanta estar con mi familia y mis amigos, ir a la playa y disfrutar de la naturaleza.

¿Qué tipo de ejercicios hacéis en los entrenamientos que más sorprenderían a la gente?

Muchísimos, porque hacemos cosas muy raras. En la sincronizada ya es curioso estar boca abajo y respirar, pero diría que lo que más sorprende es cuando ensayamos la coreografía fuera del agua, moviendo solo los brazos y las piernas. Muchas veces la gente nos mira pensando: "¿Qué hacen estas locas?".

¿Quién ha sido tu gran referente deportivo, tanto dentro como fuera de la natación artística?

Siempre me gusta fijarme en mis compañeras y en mis entrenadores, e intentar aprender lo mejor de cada uno. En natación artística, Gemma Mengual y Natalia Íshchenko han sido mis grandes referentes. Y en nuestro país tenemos deportistas increíbles, como Rafa Nadal, de quien también intento aprender.

Después de todo lo que has conseguido, ¿qué sueño te queda por cumplir?

Me quedan muchos. Estoy muy motivada para seguir entrenando y compitiendo. Tengo muchas ganas de seguir muchos años más y ojalá todo vaya muy bien.

Hace poco te convertiste en una de las embajadoras de Iberdrola. ¿Qué significa para ti contar con el apoyo de un patrocinador tan fuerte como ellos?

Estoy muy contenta y agradecida de que hayan contado conmigo y de formar parte de una familia en la que también están otras deportistas muy importantes de nuestro país. Es una oportunidad para dar más visibilidad a la natación artística y a nuestro equipo.

Iris Tió en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

Andrea Fuentes habla mucho de romper los límites de este deporte. ¿Dónde crees que está el techo de esta selección?

Creo que todavía no lo hemos descubierto. Ojalá podamos hacerlo en los próximos años, aunque quizá nunca lleguemos a saber realmente dónde está.

Después de la experiencia de París 2024, ¿hay aspectos de tu preparación física o mental que afrontas de forma diferente pensando ya en Los Ángeles 2028?

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Con los años he ido ganando experiencia y eso me ayuda a gestionar mejor las cosas y a no agobiarme cuando no hace falta. Siento que todavía puedo mejorar mucho y que, cuanto más experiencia tenga, mejor voy a estar mentalmente.

Fuente: Sport