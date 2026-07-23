Rodri pasará por el quirófano sin fecha establecida de regreso

Malas noticias para el Manchester City. La era Maresca en el Etihad arrancará sin la brújula del equipo, Rodri Hernández. Según The Athletic, el campeón del mundo con España se someterá a una operación por una lesión en la espalda, sin que se conozca, por el momento, cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.

El contratiempo llega apenas unos días después de que Rodri viviera uno de los momentos más importantes de su carrera. El madrileño, ganador del Balón de Oro en 2024, capitaneó a España en la conquista del Mundial de 2026, participando en los ocho encuentros disputados por la selección de Luis de la Fuente.

Rodrigo Hernández, durante el Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

Claramente de menos a más, Rodri acabó siendo una pieza indispensable de La Roja en la medular, influyendo en la circulación del balón, aportando equilibrio defensivo y controlando el ritmo de los partidos.

Problemas en la espalda

De momento, el City no ha comunicado nada al respecto, pero el hecho de que no haya una fecha de recuperación establecida indica que la prioridad será evitar una vuelta precipitada. La espalda es el último episodio de una cadena de problemas físicos que han afectado a Rodri durante los últimos años.

Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024 y se perdió casi toda la temporada 2024-25. Al regresar, se encontró con varias molestias en los isquiotibiales y en la ingle, que redujeron su participación a 33 partidos esta campaña, una cifra muy alejada de la que habría alcanzado de haber estado al cien por cien. Y ahora, tras un Mundial excelso, llega el problema en la espalda. En la temporada 2022-23, cuando el conjunto sky blue conquistó el triplete, Rodri disputó 56 partidos.

Rodri Hernández, jugador del Manchester City / EFE

Ante esta situación, Enzo Maresca deberá encontrar soluciones de garantías para impedir que la ausencia del español frustre el inicio de su etapa en el Etihad. Es importante que el italiano empiece con buen pie, ya que suceder a Pep Guardiola, quien ha hecho historia durante una década maravillosa en Manchester, no es una tarea sencilla.

Termina contrato en 2027

No obstante, encontrar un sustituto para Rodri no es el único problema del club inglés. También preocupa su futuro. El internacional español termina contrato en julio de 2027 y, de momento, no parece existir predisposición para ampliar su estancia en el Etihad.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

Las conversaciones estaban previstas una vez finalizara el Mundial, pero las informaciones conocidas hasta ahora indican que el futbolista todavía no ha dado señales claras de querer prolongar su vínculo.

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El Real Madrid ha aparecido de manera recurrente alrededor del internacional español durante las últimas semanas, generando distintas informaciones. Fuentes como The Athletic sostienen que el conjunto blanco no tiene actualmente intención de presentar una oferta por él mientras que periodistas como Matteo Moretto aseguran que el jugador ya ha dado el 'si' al club madrileño y que Florentino Pérez ve con mejores ojos la operación.

Fuente: Sport