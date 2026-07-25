El Real Madrid abre la puerta al traspaso de Vinícius ofreciendo 100 millones por Diomande

El Real Madrid ha realizado una oferta de 100 millones de euros por Yan Diomande, el extremo del RB Leipzig. El futbolista marfileño de 19 años se ha convertido en una de las revelaciones del pasado Mundial y el club blanco ha entrado en la puja por un jugador que hace apenas un año residía en Madrid al militar en el Leganés. Hoy Diomande es un futbolista por el que se han interesado entre otros equipos el Liverpool o el París Saint-Germain gracias a su desborde y su velocidad, que han impresionado en la pasada edición de la copa del mundo.

Pulso con el PSG

Según informa el diario alemán 'Bild' el París Saint-Germain es el club que tiene más avanzada la probable contratación acercándose a los 120 millones de euros. El Leipzig ha tasado su salida en 130, pero la irrupción del Real Madrid habría cambiado el panorama. El movimiento, más allá de lo que pueda suponer para los blancos, que tienen bien cubierta esa posición, confirma la estrategia del club sobre el posible futuro de Vinícius Júnior.

El jugador casualmente está representado por los mismos agentes que el brasileño, la empresa Roc Nation Sports, firma estadounidense de la que es dueño el productor musical y cantante Jay-Z, con la que el club blanco también negocia la renovación del brasileño. Vinícius tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, lo que significa que el próximo 1 de enero ya podrá negociar abiertamente con cualquier club que se interese por sus servicios.

El carioca ha exigido ser el que más cobre la de plantilla blanca, por encima de Kylian Mbappé. Una demanda que Florentino Pérez no se plantea aceptar porque la apuesta del presidente es que el francés lidere el Real Madrid los próximos años. Vinícius ha mantenido sus exigencias en las dos últimas reuniones que han mantenido sus agentes con el club de Concha Espina y Florentino ha preferido dejar que se enfríe la situación esperando que el brasileño recule y acepte una oferta de renovación que mejora sus emolumentos actuales, pero no le sitúa por encima de Mbappé. El movimiento de Diomande es un toque de atención para Vinícius, por el que comienzan a preguntar clubes de la Premier. El Real Madrid ha decidido que no va a plegarse a las altas peticiones del brasileño, que ha visto cómo decaía su rendimiento en las dos últimas temporadas y que llega de hacer un Mundial discreto con Brasil, donde pese a ser el mejor de su selección vio cómo Noruega los eliminaba en octavos de final.

Traspaso de Vinícius este verano

Los blancos tendrían que traspasar al brasileño este verano para rentabilizar la marcha de un jugador que despierta sentimientos encontrados entre la afición e incluso entre los compañeros de vestuario. Liverpool y Newcastle han sido los primeros en preguntar a sus agentes por sus planes de futuro porque hasta el momento el Real Madrid no se había pronunciado al respecto. Pero este movimiento de los blancos entrando en la puja por Diomande confirma que Pérez no se va a mover de su posición actual en la negociación con Vinícius y le abre la puerta al brasileño ante su postura inamovible. Aún así, desde el club blanco la versión institucional confirma que "hay una fecha prevista para reunirse con Roc Nations y avanzar en la renovación de Vinícius". Pero la realidad es que la oferta por Diomande ha disparado las alarmas en las oficinas de los agentes del futbolistas.

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Diomande llegó al Leganés en 2022 con 15 años y debutó en el Santiago Bernabéu a las órdenes de Borja Jiménez el 29 de marzo de 2025 ante el Real Madrid. Solo jugó nueve partidos, en los que marcó dos goles y dio una asistencia, con los 'pepineros', pero fueron suficientes para provocar su traspaso en julio al Leipzig por 20 millones, con el Mónaco y el Bayer Leverkusen luchando por hacerse con sus servicios. Su primer año en la Bundesliga, anotando quince goles y once asistencias, advertían que podía completar un buen Mundial. Y lo confirmó con unas actuaciones sobresalientes con los marfileños, siendo titular a sus 19 años y anotando un gol. El Leganés tiene un 10% de la plusvalía de la venta del futbolista y está muy atento a los movimientos. Este movimiento confirma también que los blancos han descartado ofrecer los 200 millones en que ha tasado el Bayern la salida del francés Michael Olise, quien quiere vestir de blanco la próxima temporada. Y ahora están centrados en el fichaje de Rodri, al que aún le resta un año de contrato con el Manchester City. Y mientras tratan de atar al madrileño el Real Madrid juega en la mesa de Roc Nations Sport una partida a dos barajas.