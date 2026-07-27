Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

ACTUALIDAD AZULGRANA

Ter Stegen, Araujo y De Jong, incluidos en la convocatoria de Flick para el 'stage' en Inglaterra

El Barça completará una estancia de una semana en St. George's Park, donde se medirá al Birmingham City y al Preston North

Entrenamiento del Barça en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Entrenamiento del Barça en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / MARC GRAUPERA / FCB / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Max Pérez

Tras el partido de entrenamiento ante el CE Europa (4-1), la pretemporada 2026/27 del FC Barcelona seguirá en el Reino Unido, con un 'stage' de ocho días en St. George's Park, instalaciones de entrenamiento de la selección inglesa de fútbol. El conjunto liderado por Hansi Flick llegará hoy en la isla británica y volverá a Barcelona el próximo lunes 3 de agosto.

La convocatoria del club azulgrana para el 'stage' incluye varias sorpresas. Las dos novedades más destacadas son el capitán Marc-André ter Stegen, que su cesión al Ajax está llevando más tiempo de lo esperado, y Frenkie de Jong a pesar de su lesión de rodilla. El neerlandés y Ronald Araujo, también en la lista, son los primeros mundialistas en volver a trabajar con el equipo.

El reciente fichaje Karim Adeyemi forma igualmente parte de la lista de 30 futbolistas convocados. Se espera que este miércoles Raphinha se incorpore al 'stage', mientras que el resto de futbolistas que jugaron el Mundial se sumarán a la plantilla más adelante.

Noticias relacionadas

El Barça jugará ante el Birmingham City el viernes 31 de julio (20.45 horas) y también realizará un partido de entrenamiento con el Preston North End de la Championship inglesa el lunes 3 de agosto, antes de volver a casa.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  2. La Xunta y el Concello de A Coruña buscan un acuerdo para la actual estación de autobuses sin pasar por los tribunales
  3. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  4. El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: 'La playa la cuidamos nosotros
  5. Las embestidas de orcas frente a la Torre de Hércules hacen perder el timón a dos veleros y uno necesita ser remolcado
  6. Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo
  7. 0-0 | Aubameyang lanza el primer aviso y el Dépor no remata
  8. Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes

El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes

“Los incendios forestales ya no son solo cosa del verano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo

“Los incendios forestales ya no son solo cosa del verano”, advierte el ambientólogo Germán Portillo

Final Fantasy XIV Evercold conquista Europa con nuevas incursiones y grandes colaboraciones

Final Fantasy XIV Evercold conquista Europa con nuevas incursiones y grandes colaboraciones

Así fue el rescate de la ballena varada en Arteixo

Así fue el rescate de la ballena varada en Arteixo

Operativo de rescate de la ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Los veterinarios lo aclaran: “En verano, un perro necesita beber entre 60 y 80 ml de agua al día por cada kilo de peso”

Los veterinarios lo aclaran: “En verano, un perro necesita beber entre 60 y 80 ml de agua al día por cada kilo de peso”

Suiza deja sin palabras a España: “La mejor 'tortilla' de patata no se hace con huevos, lleva 2 cucharadas de mantequilla y 1 cebolla”

Suiza deja sin palabras a España: “La mejor 'tortilla' de patata no se hace con huevos, lleva 2 cucharadas de mantequilla y 1 cebolla”

Sada y Bergondo reclaman a la Xunta su inclusión en el área metropolitana de taxis de A Coruña

Sada y Bergondo reclaman a la Xunta su inclusión en el área metropolitana de taxis de A Coruña
Tracking Pixel Contents