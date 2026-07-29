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El mensaje más esperado de Alcaraz: "Ahora vuelta al ruedo"

El tenista murciano tiene previsto reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati que empieza en dos semanas

Alcaraz durante su aparición en la final del Mundial.

Alcaraz durante su aparición en la final del Mundial. / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

El secretismo y el silencio siguen comandando la última fase de la recuperación de Carlos Alcaraz, que todo sigue apuntando a que regresará en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se disputa del 13 al 23 de agosto.

El tenista murciano apareció inscrito en la lista oficial del torneo hace unas semanas, acertando con el plazo establecido que se hablaba desde hacía ya tiempo, pero ello no cambió la manera de trabajar a la sombra y sin dar un solo detalle que ha ido manteniendo desde el día de su lesión.

Por eso, en los últimos días su regreso esperado en Cincinnati se había vuelto a poner en duda, algo que por el mensaje que el murciano ha dejado en sus redes sociales parece que no peligra en absoluto.

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana / Instagram

En una publicación de Instagram de su hermano Álvaro, que desde este año es también entrenador junto a Samu López, el tenista de El Palmar ha dejado una frase que invita al optimismo para poder verle pronto de nuevo en pista.

En un 'recap' de fotos de Álvaro con su pareja de sus vacaciones por las islas griegas, Carlitos ha escrito, "Bonito lugar para desconectar! Ahora vuelta al ruedo" dejando claro que el trabajo se intensifica para él y su equipo de ahora en adelante, lo que puede dejar claro que toca centrarse ya en el tenis tras muchos meses alejado por culpa de la muñeca.

La idea con la que trabaja el equipo y el propio Carlos es regresar en Cincinnati pese asumir que no será en plenitud de condiciones, aunque será la mejor puesta a punto para poder defender en las mejores garantías posibles el título del US Open.

Los triunfos serán algo secundario en estos primeros pasos tras su vuelta, siendo prioritario el poder reencontrarse con su tenis y con su físico mientras compite. El murciano ya dejó claro antes de la lesión que más allá de las victorias lo importante era poder cuidar al máxima su cuerpo, algo que ahora se acentúa al 200% tras la fatídica lesión que le ha alejado más de cien días de las pistas.

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El objetivo más realista sería pensar en un Alcaraz al 100% para el tramo final de temporada, donde recaen los dos grandes objetivos que todavía tiene pendiente en su carrera: las ATP Finals y la Copa Davis. Aunque con Alcaraz no es descartable nada y quien sabe si ya desde su vuelta podría dar guerra.

Fuente: Sport

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