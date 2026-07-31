Tenis
Carlos Alcaraz se ejercita en El Palmar, un paso más para su vuelta a la competición oficial
El tenista murciano completa su primer entrenamiento en pistas exteriores, confirmando la recuperación total de su muñeca derecha.
Dioni García
El esperado regreso de Carlos Alcaraz al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ya ha dado un paso más.
Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado.
Por ello, su regreso a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado.
Fuente: La Opinión de Murcia
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida
- El segundo entierro de un símbolo vazquista tras pérdidas millonarias: adiós al ascensor del Monte de San Pedro de A Coruña
- Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día
- Wizz Air abre una base en Lavacolla para diez rutas nacionales e internacionales tras las críticas a Santiago por falta de coordinación
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- El nuevo convenio textil eleva los salarios y reduce la jornada en las grandes cadenas de moda
- Marián Mouriño, presidenta del Celta: '¿Deportivo? Aún les faltan 14 años en Primera para estar luchando por los mismos objetivos, les llevamos ventaja