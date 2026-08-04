El rey inicia la primera regata en el Hispania tras homenajear a dos compañeros fallecidos

Felipe VI ha embarcado este martes en el Hispania, el nuevo barco de regatas de la Armada, para participar en la primera regata de la 44 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, tras presidir un homenaje a dos de sus compañeros de competición recientemente fallecidos.

El rey ha llegado pasadas las 10:15 horas al Real Club Náutico de Palma (RCNP) donde ha presidido este homenaje a los que fueron compañeros de regatas, el canario Manuel (Noluco) Doreste y el gaditano Javier Vallejo.

Familiares y amigos de Doreste, fallecido el pasado 16 de julio, y de Vallejo, que murió el 4 de junio, han participado en este homenaje en el que se han proyectado imágenes de ambos regateando, en algunas de las cuales aparecía el rey, y que ha finalizado con un minuto de aplausos.

Javier Vallejo fue miembro del equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona-92 y posterior miembro del equipo español de la Copa del América, mientras que Doreste representó a España en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y obtuvo numerosos triunfos en este deporte, entre ellos el titulo mundial de su clase en 1994.

Posteriormente, el rey se ha dirigido al pantalán donde se encontraba el Hispania atracado junto al Aifos, el anterior barco de la Armada en el que regateaba Felipe VI, que también compite en la misma clase, la ORC 0.

Después de posar para los medios de comunicación a bordo del velero con los miembros de la tripulación, ya vestido con el equipamiento del Hispania, el rey ha charlado con los regatistas del Aifos, también marinos de la Armada, que se encontraba junto a su embarcación, tras lo que ha soltado amarras para comenzar la competición.

El Hispania, de la Comisión Naval de Regatas de la Armada, inicia así la primera prueba de esta edición de la copa en la bahía de Palma, que acoge a cerca de un centenar de equipos que lucharán por alzarse con el título de la Copa del Rey Mapfre.

El rey ya se estrenó este lunes a bordo de la Armada, en la única jornada de entrenamientos que ha podido llevar a cabo en esta edición.

El Hispania fue adquirido por la Armada para la formación de los oficiales ya que, tradicionalmente, ha tenido un barco puntero de regatas: primero fueron los Sirius, luego el Aifos y ahora este velero, que es el antiguo Vesper, un velero con tripulación estadounidense que ganó la 43 Copa del Rey en la clase ORC 0.

Tras esta primera jornada de competición, la familia real ofrecerá esta noche la tradicional recepción a las autoridades y sociedad balear en el Palacio de Marivent.

Felipe VI, que llegó a Palma el pasado 29 de julio procedente de Perú dónde asistió a la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori, viajará el próximo jueves también a la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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En estos días, tras el despacho que mantuvo el mismo día 29 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rey ha seguido con preocupación la crisis migratoria en Ceuta.