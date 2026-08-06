Las últimas palabras de Maradona a su masajista antes de morir: "No quiero nada, ya está"

Nicolás Taffarel, masajista de Diego Armando Maradona que estuvo junto a él durante sus últimas dos semanas de vida, reveló que el astro estaba "totalmente edematizado", que había dejado de tomar diuréticos y que, un día antes de su muerte, le dijo: "No quiero nada, ya está".

El masajista asistió en numerosas ocasiones a la vivienda de las afueras de Buenos Aires en la que Maradona cursó un tratamiento domiciliario del 11 al 25 de noviembre de 2020, día en el que falleció.

Taffarel relató que cuando lo vio el 24 de noviembre "hacía días que no se levantaba" y entró a su habitación para intentar sacarlo de la cama. "No quiero nada, Taffita, ya está", le contestó Maradona. "¿Ya está qué?", preguntó el masajista. "Ya está, ya está", volvió a decir el ídolo. "Esas fueron las últimas palabras de él hacia mi", afirmó este jueves el masajista durante su declaración en el juicio por la muerte del 'Diez'.

Según detalló Taffarel, que comenzó a atender a Maradona en 2018, durante el tratamiento domiciliario solo pudo tratarlo en los primeros días: "Después ya no quería salir de la habitación. No se levantaba de la cama, no quería comer, no quería cambiarse, no quería higienizarse. No quería los masajes tampoco".

Pruebas exhibidas en la audiencia de este jueves revelaron que el masajista expresó al médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, su preocupación por el estado físico y psicológico de Maradona en numerosas ocasiones, y le reclamó que se hiciera presente en la casa. "Está totalmente edematizado", "está hinchado como una teta", "hace 26 horas que está durmiendo", "tenés que venir Leito", son algunas de las advertencias que manifestó Taffarel, a las que Luque respondió que había que "estar tranquilos", que "era normal" y que ya se iba a deshinchar. A diferencia de lo que aseguró el médico, la hinchazón no desapareció sino que “se agravó”, según afirmó el testigo este jueves.

Una situación "desesperante"

Taffarel describió la situación como "desesperante", ya que no veía "un accionar concreto o una respuesta rápida" ante el deterioro del paciente. El masajista reveló además que, según se enteró a través de una enfermera, los médicos de Maradona le retiraron los diuréticos de su medicación poco antes de su muerte. Cuando le consultó al respecto a Luque, el médico contestó que "eso lo manejaban los médicos de la obra social", en referencia a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, que brindó servicios durante el tratamiento domiciliario.

Sin embargo, según quedó expuesto en el juicio, Pedro Di Spagna, el médico clínico contratado en calidad de interconsultor por Swiss Medical, solo pudo ver a Maradona en una oportunidad, en la que no se indicó discontinuar ninguna medicación.

La muerte del astro, según indicó la autopsia, se produjo a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca". Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.