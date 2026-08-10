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El Madrid confirma sus nuevos dorsales: Cucurella el 17, Diomande el 25...

Asencio hereda el 2 de Carvajal, Huijsen el 4 de Alaba y Endrick regresa al 9

Konaté vestirá el 16, Dumfries el 24, Carlos Espí el 19 y Bernardo Silva el 20

El canterano Thiago Pitarch formará parte del primer equipo pese a llevar el 27

Diomandé portará el dorsal 25.

Diomandé portará el dorsal 25. / EFE

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EFE

Madrid

El Real Madrid publicó este lunes los dorsales del equipo para la temporada 2026/2027 y reveló que el marfileño Yan Diomandé, jugador más caro de su historia (por encima de 120 millones de euros), jugará con el número 25, así como el canterano Thiago Pitarch, lo hará con ficha del filial aunque estará integrado en el primer equipo, con el número 27.

A falta de cerrar su plantilla con posibles entradas o salidas aún por concretar, el club blanco desveló los dorsales de su plantilla, incluidos los de los nuevos fichajes Marc Cucurella (17), Ibrahima Konaté (16), Denzel Dumfries (24), Bernardo Silva (20) y Carlos Espí (19), además del mencionado Diomandé.

Entre los cambios de números respecto a la pasada temporada, Raúl Asencio cambia el 17 por el 2, desierto tras la salida del capitán Dani Carvajal, mientras que Dean Huijsen hereda el 4 de Alaba y deja el 24.

Asimismo, Pitarch formará parte de la primera plantilla del equipo y lucirá el 27, un número que portó en el pasado, entre otros, el exguardameta Iker Casillas.

Por su parte, Endrick recupera el 9 que dejó el pasado invierno, cuando salió para jugar cedido en el Olympique de Lyon francés.

La lista completa con los dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27 es:

Porteros:

1-Courtois y 13-Lunin.

Defensas:

2-Asencio, 3-E. Militão, 4-Huijsen, 12-Trent, 16-Konaté, 17-Cucurella, 18-Á. Carreras, 22-Rüdiger, 23-F.Mendy y 24-Dumfries.

Centrocampistas:

5-Bellingham, 6-Camavinga, 8-Valverde, 14-Tchouameni, 15-Arda Güler, 20-Bernardo y 27-Thiago.

Delanteros:

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7-Vini Jr., 9-Endrick, 10-Mbappé, 11-Rodrygo, 19-Carlos Espí, 21-Brahim y 25-Yan Diomande.

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