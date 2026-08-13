Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Tenis

Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

El español salvó cuatro bolas de partido, pero no fue suficiente para ganar al estadounidense

Jódar anula 4 bolas de partido, pero cae ante Nakashima en semifinales de Montreal.

Jódar anula 4 bolas de partido, pero cae ante Nakashima en semifinales de Montreal. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Chicago

El español Rafael Jódar anuló cuatro bolas de partido este miércoles, pero acabó perdiendo 7-6(3) y 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima en las semifinales del Masters 1.000 de Montreal tras dos horas y dos minutos de batalla.

La primera final de Jódar en un Masters 1.000 tendrá que esperar, pero el madrileño dio muestra una vez más de su espíritu competitivo y llevó al límite a Nakashima en el primer enfrentamiento entre ambos.

Nakashima, número 31 del ránking mundial, disputará este jueves la final contra uno entre Ben Shelton y Learner Tien y garantizó la primera final entre estadunidenses en un Masters 1.000 desde 2003.

Jódar, de 19 años, peleaba por la tercera final de su carrera, la primera en torneos de esta categoría, tras coronarse este curso en Marrakech y perder la final de Washington contra Taylor Fritz.

Se topó con un Nakashima que jugó un tenis estelar durante más de hora y media. Se llevó el primer set en el desempate, después de que Jódar le anulara hasta seis bolas de break.

Consiguió la rotura en el primer juego del segundo set y tuvo oportunidades para escaparse 3-0 en el momento más complicado del partido de Jódar.

El madrileño encontró la fuerza de reaccionar y aprovechó las indecisiones de Nakashima a la hora de sentenciar el partido para darse una oportunidad.

Nakashima tuvo su primera bola de partido con 5-3 en el luminoso y Jódar al saque, pero tuvo que esperar más de veinte minutos antes de poder sellar el pase a la final.

Jódar le anuló cuatro bolas de partido y tuvo cuatro bolas de rotura para reabrir el encuentro.

Noticias relacionadas

El madrileño viajará ahora a Cincinnati para disputar el último Masters 1.000 antes de su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
  2. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  3. Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
  4. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  5. Javier Saavedra, director de Los Satélites: 'Las fiestas de María Pita deberían dedicarle un día a las verbenas
  6. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  7. A Coruña ya está preparada para el eclipse: dispositivo de 400 personas, aparcamientos disuasorios y buses lanzadera
  8. El eclipse total de sol en A Coruña en directo: sigue todos los detalles sobre el fenómeno astronómico del año

El Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid, en imágenes

El Teresa Herrera entre Deportivo y Real Madrid, en imágenes

Fotogalería: El eclipse solar total sobre la Torre de Hércules

Fotogalería: El eclipse solar total sobre la Torre de Hércules

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

Primer día posteclipse en A Coruña: siguen las nubes

Primer día posteclipse en A Coruña: siguen las nubes

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto
Tracking Pixel Contents