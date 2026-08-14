España suma dos finalistas en la noche de Battocletti, Tamberi y Audrey Werro

Como ya avisaban los rankings de la temporada, los Europeos de Atletismo de Birmingham no están siendo demasiado positivos para una selección española que encara este sábado la penúltima jornada con la plata de Marta García y el bronce de Mohamed Attaoui en 800 metros como únicas preseas. Y pendiente de la marcha, como casi siempre.

El día llega marcado por la eliminación de Mariano García, Adri Ben y Carlos Sáez en las semifinales de 1.500 que dejó a España sin representantes en la final. Por la tarde, cuarta plaza de una sensacional Idaira Prieto en 10.000 y la sexta de Jesús David Delgado en 400 vallas y duodécima de Inés López en la de peso. A nivel internacional, brillaron Audrey Werro en una final histórica de 800, Gianmarco Tamberi en altura, Nadia Battocletti en 10.000 y Karsten Warholm en 400 vallas.

La prueba más importante para la delegación española fue la final directa de 10.000 metros, en la que la italiana Nadia Battocletti logró su segundo 'doblete' seguido tras ganar los 5.000. La trentina cambió cuando quiso en la última vuelta y se impuso con una autoridad insultante (31:41.17), por delante de la neerlandesa Koster (31:45.76) y la belga Van Lent (31:47.81).

Idaira Prieto logró una sensacional cuarta plaza. / EFE

Por detrás, Idaira Prieto actuó con inteligencia para mantener la calma cuando se marcharon cinco por delante y tiró de un segundo grupo que terminó recogiendo a dos rivales descolgadas. La segoviana fue cuarta con su mejor marca personal (31:59.84), misma posición que ocupó su padre Antonio Prieto en Split'90.

Jesús David Delgado arriesgó con los pasos en la final de 400 metros vallas y terminó en una notable sexta posición con 48.66. Por delante, el 'recordman' mundial noruego Karsten Warholm no dio opción a sus rivales (46.63, récord de los Campeonatos), por delante del alemán Emil Agyekum (47.87) y el turco Ismail Nezir (48.26).

El noruego Warholm, sin rival en 400 vallas. / EFE

La madrileña Inés López se dejó toda la energía en su sensacional calificación en el disco y tan solo pudo ser duodécima y última en su primera final absoluta con 56,59. La neerlandesa Jorinde van Klinken reinó con 67,67, seguida por la alemana Shanice Craft tras su oro en peso (67,72) y por la sueca Vanessa Kamga (64,61).

En cuanto al heptatlón, la catalana María Vicente es octava tras las cuatro primeras pruebas y está 81 puntos por encima de su récord nacional con 3.751 puntos y Sofía Cosculluela va 21ª con 3.496. La polaca Adriana Sulek-Schubert manda con 3.968 puntos, seguida por la neerlandesa Sofie Dokter (3.944) y por la irlandesa Kate O'Connor (3.926).

María Vicente acabó satisfecha la primera jornada del heptatlón. / EFE

El 'show de Tamberi

Gianmarco Tamberi es mucho más que un saltador de altura. El italiano es un 'showman' como lo fue su día Usain Bolt y es tan buen competidor como lo era el jamaicano. Con una parte de la cara afeitada y la otra con barba como hace en las finales, el de Civitanova Marche llegaba con 2,23 como mejor marca del año.

Con todo el estadio en pie, Tamberi saltó 2,32 a la segunda para revalidar el título y derrotó al gran favorito, un Oleksandr Doroshchuk que tuvo que conformarse con la plata y se arrancó el dorsal con muy mal perder. Lesionado, el transalpino Matteo Sioli tuvo que conformarse con el bronce con 2,27.

Un radiante Tamberi muerde su medalla de oro. / EFE

La celebración del italiano fue espectacular. Hizo bailar a todo el Alexander Stadium, gritó, cogió la bandera de Italia, la ondeó y se volvió loco. Incluso el 'speaker' cantó 'Happy Birthday' a su hija Camilla, de un año. Oro olímpico en Tokio'20 y muy maltratado por las lesiones, ganó como en los Mundiales de Budapest'23, yendo de 'tapadillo' y compitiendo como los genios del atletismo.

La 'guerra' del 800

Uno de los récords más espectaculares y sospechosas del atletismo son los 1:53.28 que acreditó la entonces checoslovaca Jarmila Kratochvilova en Múnich allá por 1983, justo antes de hacer 'doblete' también en 400 (su prueba) en los primeros Mundiales, en Helsinki'83. 33 años después, Audrey Werro, Keely Hodgkinson y Femke Broeders-Bol acechan esta marca. Pues bien, las tres se han medido este viernes en la gran final en las dos vueltas en Birmingham.

La suiza, recalificada con polémica tras su caída en 'semis' y líder del año con 1:53.80 (tercera marca de la historia), tomó la cabeza en torno al 350 y empezó a estirar el chicle hasta plantarse en la última recta, con la ídolo local a su estela y la excuatrocentista, recta como un palo, aguantando en su primer año en esta prueba tras maravillar en 400 lisos y en 400 vallas.

La celebración del italiano fue espectacular. Hizo bailar a todo el Alexander Stadium, gritó, cogió la bandera de Italia, la ondeó y se volvió loco. Incluso el 'speaker' cantó 'Happy Birthday' a su hija Camilla, de un año. Oro olímpico en Tokio'20 y muy maltratado por las lesiones, ganó como en los Mundiales de Budapest'23, yendo de 'tapadillo' y compitiendo como los genios del atletismo.

La 'guerra' del 800

Uno de los récords más espectaculares y sospechosas del atletismo son los 1:53.28 que acreditó la entonces checoslovaca Jarmila Kratochvilova en Múnich allá por 1983, justo antes de hacer 'doblete' también en 400 (su prueba) en los primeros Mundiales, en Helsinki'83. 33 años después, Audrey Werro, Keely Hodgkinson y Femke Broeders-Bol acechan esta marca. Pues bien, las tres se han medido este viernes en la gran final en las dos vueltas en Birmingham.

La suiza, recalificada con polémica tras su caída en 'semis' y líder del año con 1:53.80 (tercera marca de la historia), tomó la cabeza en torno al 350 y empezó a estirar el chicle hasta plantarse en la última recta, con la ídolo local a su estela y la excuatrocentista, recta como un palo, aguantando en su primer año en esta prueba tras maravillar en 400 lisos y en 400 vallas.

Así acabo una de las 'carreras del siglo'. / EFE

No cambiaron las tres primeras posiciones en los últimos 100 metros en una de las finales más esperadas del siglo. Audrey Werro ganó con récord de los Campeonatos (1:54.81), la inglesa Keely Hodgkinson cedió el título tras dos oros seguidos para conformarse con la plata (1:55.01) y Broeders-Bol igualó su récord nacional con 1:55.54. ¡Qué bonito es el atletismo!

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Por último, los 200 masculinos quedan manchados por la victoria del alemán Owen Ansah con 19.95 ventosos. El control que eludió antes de los Europeos y la investigación de la Federación de su país añaden dudas a su victoria, que se une al bronce que logró en la final del hectómetro. El británico Zharnel Hughes fue segundo (20.16) y compartieron el bronce con 20.26 el italiano Desalu y el defensor del título, el suizo Mumenthaler.

Fuente: Sport